Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB OB

Предлагаемый Kärcher однопостовой аппарат самообслуживания SB OB позволяет реализовать все технологические операции мойки автомобиля на очень малой площади. Благодаря малым размерам это однопостовое решение идеально подходит для размещения в условиях недостатка свободного места.

Для размещения компактного однопостового аппарата самообслуживания SB OB от Kärcher, допускающего конфигурирование в соответствии с индивидуальными запросами клиентов, достаточно удивительно малого свободного пространства. Это гибкое решение для тщательной мойки автомобилей предусматривает выполнение до 7 различных программ, легко и интуитивно выбираемых при помощи сенсорного экрана. Для однопостового аппарата, обеспечивающего существенный дополнительный доход при очень малых капиталовложениях, можно легко найти место даже при дефиците свободных площадей.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB OB: Предлагается с несколькими дозирующими насосами (до 4)
Предлагается с несколькими дозирующими насосами (до 4)
Обеспечивает выполнение до 7 программ мойки. Приносит дополнительную прибыль.
Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB OB: Третий рабочий инструмент
Третий рабочий инструмент
Возможность выполнения дополнительных программ пенной мойки кузова и колес. Интенсивная предварительная очистка гарантирует великолепный результат мойки. Обеспечивает высокую удовлетворенность клиентов.
Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB OB: Умягчение воды при помощи осмотической системы
Умягчение воды при помощи осмотической системы
Не требуется размещение отдельного шкафа. Очень малая занимаемая площадь.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочее давление (бар) 100 - 120
Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воды (на каждый насос) (л/ч) 500
Обновления программного обеспечения доступны до 2031-01-01

Оснащение

  • Мойки самообслуживания: 1
  • Программы мойки: 7 шт.

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