Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB OB
Предлагаемый Kärcher однопостовой аппарат самообслуживания SB OB позволяет реализовать все технологические операции мойки автомобиля на очень малой площади. Благодаря малым размерам это однопостовое решение идеально подходит для размещения в условиях недостатка свободного места.
Для размещения компактного однопостового аппарата самообслуживания SB OB от Kärcher, допускающего конфигурирование в соответствии с индивидуальными запросами клиентов, достаточно удивительно малого свободного пространства. Это гибкое решение для тщательной мойки автомобилей предусматривает выполнение до 7 различных программ, легко и интуитивно выбираемых при помощи сенсорного экрана. Для однопостового аппарата, обеспечивающего существенный дополнительный доход при очень малых капиталовложениях, можно легко найти место даже при дефиците свободных площадей.
Особенности и преимущества
Предлагается с несколькими дозирующими насосами (до 4)Обеспечивает выполнение до 7 программ мойки. Приносит дополнительную прибыль.
Третий рабочий инструментВозможность выполнения дополнительных программ пенной мойки кузова и колес. Интенсивная предварительная очистка гарантирует великолепный результат мойки. Обеспечивает высокую удовлетворенность клиентов.
Умягчение воды при помощи осмотической системыНе требуется размещение отдельного шкафа. Очень малая занимаемая площадь.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочее давление (бар)
|100 - 120
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воды (на каждый насос) (л/ч)
|500
|Обновления программного обеспечения доступны до
|2031-01-01
Оснащение
- Мойки самообслуживания: 1
- Программы мойки: 7 шт.
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