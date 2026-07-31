Для размещения компактного однопостового аппарата самообслуживания SB OB от Kärcher, допускающего конфигурирование в соответствии с индивидуальными запросами клиентов, достаточно удивительно малого свободного пространства. Это гибкое решение для тщательной мойки автомобилей предусматривает выполнение до 7 различных программ, легко и интуитивно выбираемых при помощи сенсорного экрана. Для однопостового аппарата, обеспечивающего существенный дополнительный доход при очень малых капиталовложениях, можно легко найти место даже при дефиците свободных площадей.