Air Tower AT для удобной проверки и регулировки правильного давления в шинах (до 8 бар) имеет легко и индивидуально программируемый электронный монетоприемник. Это позволяет использовать различные монеты и жетоны, а также свободно выбирать время выполнения. Это обеспечивает непрерывные настройки продолжительностью до 7 минут и, в свою очередь, индивидуальную настройку в соответствии с вашими предпочтениями и местными условиями.