Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AT
Air Tower AT для удобной и простой проверки и регулировки давления в шинах, предназначенный для повышения привлекательности клиентов к Вашему обьекту.
Air Tower AT для удобной проверки и регулировки правильного давления в шинах (до 8 бар) имеет легко и индивидуально программируемый электронный монетоприемник. Это позволяет использовать различные монеты и жетоны, а также свободно выбирать время выполнения. Это обеспечивает непрерывные настройки продолжительностью до 7 минут и, в свою очередь, индивидуальную настройку в соответствии с вашими предпочтениями и местными условиями.
Особенности и преимущества
Цифровой индикатор давления до 8 барТочная регулировка для правильного давления в шинах. Простое и удобное обращение гарантирует постоянных клиентов.
Электронный жетоноприемникИндивидуальное и простое программирование. Использование различных монет и жетонов только с одним монетоприемником.
Программируемое время выполненияСтупенчатая регулировка времени работы до 7 минут. Для индивидуальной адаптации к местным условиям.
Спецификации
Технические характеристики
|Степень защиты
|IP44
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (кВт)
|0,45
Области применения
- Air Tower для проверки давления в шинах и регулировки их при необходимости