Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AT

Air Tower AT для удобной и простой проверки и регулировки давления в шинах, предназначенный для повышения привлекательности клиентов к Вашему обьекту.

Air Tower AT для удобной проверки и регулировки правильного давления в шинах (до 8 бар) имеет легко и индивидуально программируемый электронный монетоприемник. Это позволяет использовать различные монеты и жетоны, а также свободно выбирать время выполнения. Это обеспечивает непрерывные настройки продолжительностью до 7 минут и, в свою очередь, индивидуальную настройку в соответствии с вашими предпочтениями и местными условиями.

Особенности и преимущества
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AT: Цифровой индикатор давления до 8 бар
Цифровой индикатор давления до 8 бар
Точная регулировка для правильного давления в шинах. Простое и удобное обращение гарантирует постоянных клиентов.
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AT: Электронный жетоноприемник
Электронный жетоноприемник
Индивидуальное и простое программирование. Использование различных монет и жетонов только с одним монетоприемником.
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AT: Программируемое время выполнения
Программируемое время выполнения
Ступенчатая регулировка времени работы до 7 минут. Для индивидуальной адаптации к местным условиям.
Спецификации

Технические характеристики

Степень защиты IP44
Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Потребляемая мощность (кВт) 0,45
Области применения
  • Air Tower для проверки давления в шинах и регулировки их при необходимости