Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AWT
Пост подкачки шин и заправки водой Air Water Tower (AWT) позволит Вашим клиентам не только проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах (до 8 бар), но и залить воду в бачок стеклоомывателя или какую-либо другую емкость. Типы используемых монет / жетонов и время работы допускают индивидуальную настройку
С Air Water Tower AWT, будут выполнены две потребности заказчика одновременно. Во-первых, вы предоставляете удобный и простой в использовании шланг для подкачки колёс, с возможностью регулировки давления в шинах до 8 бар. И, во-вторых, встроенный дозатор воды подает чистую воду в любое время, например, для повторного заполнения емкости для воды для очистки ветрового стекла. Это означает, что вы получаете выгоду от постоянных клиентов, которые довольны обслуживанием, от удобного использивания, поскольку лейки и канистры остались в прошлом.Возможное оснащение электронным монетоприемником, который можно легко и индивидуально запрограммировать и использовать с разными видами монет и жетонов. Диапазон времени работы может регулироваться от 30 сек. до 7 минут.
Особенности и преимущества
Интегрированный дозатор водыУдобное и легкое удаление воды. Место остается чистым, так как лейки и подобные емкости не требуются.
Электронный жетоноприемникИндивидуальное и простое программирование. Использование различных монет и жетонов только с одним монетоприемником.
Программируемое время выполненияСтупенчатая регулировка времени работы до 7 минут. Для индивидуальной адаптации к местным условиям.
Спецификации
Технические характеристики
|Степень защиты
|IP44
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (кВт)
|0,45
Области применения
- Air Water Tower для легкой регулировки давления в шинах, со встроенным дозатором воды