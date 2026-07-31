С Air Water Tower AWT, будут выполнены две потребности заказчика одновременно. Во-первых, вы предоставляете удобный и простой в использовании шланг для подкачки колёс, с возможностью регулировки давления в шинах до 8 бар. И, во-вторых, встроенный дозатор воды подает чистую воду в любое время, например, для повторного заполнения емкости для воды для очистки ветрового стекла. Это означает, что вы получаете выгоду от постоянных клиентов, которые довольны обслуживанием, от удобного использивания, поскольку лейки и канистры остались в прошлом.Возможное оснащение электронным монетоприемником, который можно легко и индивидуально запрограммировать и использовать с разными видами монет и жетонов. Диапазон времени работы может регулироваться от 30 сек. до 7 минут.