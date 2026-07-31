Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AWT

Пост подкачки шин и заправки водой Air Water Tower (AWT) позволит Вашим клиентам не только проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах (до 8 бар), но и залить воду в бачок стеклоомывателя или какую-либо другую емкость. Типы используемых монет / жетонов и время работы допускают индивидуальную настройку

С Air Water Tower AWT, будут выполнены две потребности заказчика одновременно. Во-первых, вы предоставляете удобный и простой в использовании шланг для подкачки колёс, с возможностью регулировки давления в шинах до 8 бар. И, во-вторых, встроенный дозатор воды подает чистую воду в любое время, например, для повторного заполнения емкости для воды для очистки ветрового стекла. Это означает, что вы получаете выгоду от постоянных клиентов, которые довольны обслуживанием, от удобного использивания, поскольку лейки и канистры остались в прошлом.Возможное оснащение электронным монетоприемником, который можно легко и индивидуально запрограммировать и использовать с разными видами монет и жетонов. Диапазон времени работы может регулироваться от 30 сек. до 7 минут.

Особенности и преимущества
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AWT: Интегрированный дозатор воды
Интегрированный дозатор воды
Удобное и легкое удаление воды. Место остается чистым, так как лейки и подобные емкости не требуются.
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AWT: Электронный жетоноприемник
Электронный жетоноприемник
Индивидуальное и простое программирование. Использование различных монет и жетонов только с одним монетоприемником.
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания AWT: Программируемое время выполнения
Программируемое время выполнения
Ступенчатая регулировка времени работы до 7 минут. Для индивидуальной адаптации к местным условиям.
Спецификации

Технические характеристики

Степень защиты IP44
Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Потребляемая мощность (кВт) 0,45
Области применения
  • Air Water Tower для легкой регулировки давления в шинах, со встроенным дозатором воды