Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания PT

Пост ароматизации салона Perfume Tower (PT) обеспечивает нейтрализацию неприятных запахов внутри автомобиля.

Для использования Perfume Tower PT можно выбрать один из четырех различных ароматов, чтобы быстро и эффективно нейтрализовать неприятные запахи в транспортных средствах, такие как табачный дым и т.д. Непреднамеренное смешивание ароматов не допускается технологией. Электронный монетоприемник, как и время выполнения, может быть быстро и просто запрограммирован и настроен в соответствии с индивидуальными требованиями. Электронный монетоприемник подходит как для монет, так и для жетонов, время работы каждого запаха регулируется индивидуально от 30 сек. до 7 минут.

Особенности и преимущества
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания PT: Четыре разных аромата на выбор
Четыре разных аромата на выбор
Нет смешивания отдельных ароматов. Ароматы практически на любой вкус.
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания PT: Электронный жетоноприемник
Электронный жетоноприемник
Индивидуальное и простое программирование. Использование различных монет и жетонов только с одним монетоприемником.
Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания PT: Программируемое время выполнения
Программируемое время выполнения
Ступенчатая регулировка времени работы до 7 минут. Для индивидуальной адаптации к местным условиям.
Спецификации

Технические характеристики

Степень защиты IP44
Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Потребляемая мощность (кВт) 0,3
Области применения
  • Станция ароматизации для нейтрализации запахов внутри транспортных средств