Для использования Perfume Tower PT можно выбрать один из четырех различных ароматов, чтобы быстро и эффективно нейтрализовать неприятные запахи в транспортных средствах, такие как табачный дым и т.д. Непреднамеренное смешивание ароматов не допускается технологией. Электронный монетоприемник, как и время выполнения, может быть быстро и просто запрограммирован и настроен в соответствии с индивидуальными требованиями. Электронный монетоприемник подходит как для монет, так и для жетонов, время работы каждого запаха регулируется индивидуально от 30 сек. до 7 минут.