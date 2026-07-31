Дополнительное оборудование к мойке самообслуживания PT
Пост ароматизации салона Perfume Tower (PT) обеспечивает нейтрализацию неприятных запахов внутри автомобиля.
Для использования Perfume Tower PT можно выбрать один из четырех различных ароматов, чтобы быстро и эффективно нейтрализовать неприятные запахи в транспортных средствах, такие как табачный дым и т.д. Непреднамеренное смешивание ароматов не допускается технологией. Электронный монетоприемник, как и время выполнения, может быть быстро и просто запрограммирован и настроен в соответствии с индивидуальными требованиями. Электронный монетоприемник подходит как для монет, так и для жетонов, время работы каждого запаха регулируется индивидуально от 30 сек. до 7 минут.
Особенности и преимущества
Четыре разных аромата на выборНет смешивания отдельных ароматов. Ароматы практически на любой вкус.
Электронный жетоноприемникИндивидуальное и простое программирование. Использование различных монет и жетонов только с одним монетоприемником.
Программируемое время выполненияСтупенчатая регулировка времени работы до 7 минут. Для индивидуальной адаптации к местным условиям.
Спецификации
Технические характеристики
|Степень защиты
|IP44
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (кВт)
|0,3
Области применения
- Станция ароматизации для нейтрализации запахов внутри транспортных средств