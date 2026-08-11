Система водоподготовки WRB 2000 BIO

Решение для очистки воды по биологическому принципу: установка WRB 2000 Bio течение часа очищает до 2000 л сточных вод, образующихся при работе автомобильных моечных установок. Техническая вода, подготовленная ею без применения каких-либо химикатов, повторно используется для выполнения моющих операций.

Биологическая водоочистная установка Kärcher WRB 2000 Bio позволяет владельцам моечных установок для легковых и грузовых автомобилей экономить до 98 % водопроводной воды. Очищая естественным образом до 2000 л сточной воды в час, она возвращает ее в технологический процесс мойки. При этом подготавливаемая без применения химикатов высококачественная техническая вода не имеет мути и неприятного запаха. Установка WRB 2000 Bio занимает очень мало места, что позволяет без проблем размещать ее даже в стесненных пространственных условиях. При этом не требуется выполнять земляные работы и устанавливать отдельный маслоотстойник.

Особенности и преимущества
Компактность конструкции
  • Возможность установки даже в стесненных пространственных условиях.
  • Дооснащение не требует затратных земляных работ.
Сертификат одобрения конструктивного исполнения
  • Максимальная степень рециркуляции в соответствии с водоохранным законодательством ФРГ.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 2000 x 1000 x 2100