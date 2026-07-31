Профессиональный паропылесос SGV 8/5 Classic

Паропылесос SGV 8/5 Classic, обеспечивающий очистку паром и сбор влаги, отличается высокой эффективностью уборки, надежностью и долгим сроком службы с привлекательным соотношением цена-производительность.

Удобный в работе паропылесос SGV 8/5 Classic впечатляет высокой эффективностью уборки с привлекательным соотношением цена-производительность. Аппарат с 3-ступенчатой регулировкой подачи пара обеспечивает экологичную уборку без применения чистящих средств и обладает высокими параметрами производительности: давление пара составляет 8 бар, а температура горячей воды – около 70 °C. Паропылесос очень удобен в управлении благодаря поворотному переключателю системы EASY, обеспечивающему легкий выбор одного из 3 режимов работы, и эргономичному комбинированному пистолету, который позволяет регулировать подачу пара и активировать функции промывки и всасывания непосредственно в процессе работы. Цветной светодиодный индикатор постоянно информирует оператора о текущем состоянии аппарата и возможных неполадках в его работе. Широкий набор принадлежностей может храниться непосредственно на корпусе аппарата, что обеспечивает их защиту от загрязнения и быстрый доступ к ним.

Особенности и преимущества
Профессиональный паропылесос SGV 8/5 Classic: Высокая производительность уборки и экологичность
Высокая производительность уборки и экологичность
Очень высокое давление пара (8 бар), температура горячей воды прим. 70 °C и высокая сила всасывания. Легкое, быстрое и эффективное удаление стойких загрязнений без использования чистящих средств. Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
Профессиональный паропылесос SGV 8/5 Classic: Поворотный переключатель системы EASY с 3 режимами
Поворотный переключатель системы EASY с 3 режимами
Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и включение режимов очистки паром / сбора влаги. Промывка холодной водой: сильнозагрязненные участки можно предварительно замочить холодной водой.
Профессиональный паропылесос SGV 8/5 Classic: Комбинированные пистолет и шланг
Комбинированные пистолет и шланг
Очень удобный поворотно-нажимной переключатель для управления разными функциями аппарата. 3-ступенчатая регулировка подачи пара, режимы холодной и горячей воды и возможность одновременного всасывания. Для экономии времени: управление аппаратом без прерывания работы.
Светодиодная индикация текущего состояния аппарата
  • Световой сигнализатор готовности к работе и подогрева для работы с горячей водой.
  • Световой сигнализатор опустошения бака для чистой воды или заполнения бака для грязной воды.
  • Световой сигнализатор неисправности или необходимости в обслуживании.
Трехступенчатая регулировка подачи пара
  • Малая подача пара (степень I) для устранения незначительных загрязнений.
  • Средняя подача пара (степень II) для устранения умеренных загрязнений.
  • Мощная подача пара (степень III) для удаления стойких загрязнений.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Принадлежности (сопла или круглые щетки) всегда находятся под рукой.
  • Все принадлежности аккуратно хранятся во время транспортировки и не могут быть утеряны.
  • На время транспортировки кабель надежно закрепляется с задней стороны аппарата.
Широкий ассортимент аксессуаров, входящих в комплект поставки
  • Насадка для пола шириной 300 мм с щеточной и резиновой вставками.
  • Ручная насадка шириной 150 мм с щеточной и резиновой вставками.
  • Щелевая насадка, точечное сопло и 3 разные круглые щетки.
Простота транспортировки
  • При погрузке аппарат можно удерживать за захват и ручку для перевозки.
  • При перемещении на большое расстояние аппарат можно тянуть за собой за ручку.
  • Большие колеса облегчают перемещение по лестницам.
Спецификации

Технические характеристики

Давление пара (бар) макс. 8
Мощность нагревателя (Вт) 3000
Время нагрева (мин) 7
Температура котла (°C) макс. 173
Температура горячей воды (°C) 70 - 173
Объем бака для чистой воды (л) 5,6
Емкость для грязной воды (л) 5
Длина кабеля (м) 7,5
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 50
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 39
Вес (с упаковкой) (кг) 50,874
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 640 x 495 x 965
¹⁾ Выключатель, режим «Холодная вода/всасывание», режим «Пар/горячая вода/холодная вода/всасывание».

Комплектация

  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 505 мм
  • Насадка для пола: 300 мм
  • Комбинированные пистолет и шланг: 4 м
  • Резиновая полоска для ручной насадки: 150 мм
  • Резиновая полоска к насадке для пола: 300 мм
  • Ручная насадка: 150 мм
  • Точечное сопло / адаптер для щелевой насадки: 185 мм
  • Удлинитель для точечного сопла: 140 мм
  • Круглая щетка, малая, из нержавеющей стали: 1 шт.
  • Круглая щетка, малая, латунная: 1 шт.
  • Малая круглая щетка из пекалона (черная): 1 шт.
  • Рукоятка для перемещения
  • Держатель для принадлежностей (съемный)

Оснащение

  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
  • Корпус: з нержавеющей стали
  • Интегрированный органайзер для кабеля питания
  • Светодиодный индикатор
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (3-ступенчатый)
  • Предохранитель на пистолете
Профессиональный паропылесос SGV 8/5 Classic

Видео

Области применения
  • Удаление стойких загрязнений и пятен (в т. ч. жировых)
  • Кафель, напольная керамическая плитка и другие твердые поверхности
  • Сантехническая арматура, столешницы и предметы из нержавеющей стали
  • Оконные стекла, стеклянные двери, другие стеклянные поверхности и зеркала
  • Тканевая обивка и мягкая мебель
  • Уборка в салоне автомобиля
Принадлежности
Запчасти для SGV 8/5 Classic

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