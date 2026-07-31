Профессиональный паропылесос SGV 8/5 Classic
Паропылесос SGV 8/5 Classic, обеспечивающий очистку паром и сбор влаги, отличается высокой эффективностью уборки, надежностью и долгим сроком службы с привлекательным соотношением цена-производительность.
Удобный в работе паропылесос SGV 8/5 Classic впечатляет высокой эффективностью уборки с привлекательным соотношением цена-производительность. Аппарат с 3-ступенчатой регулировкой подачи пара обеспечивает экологичную уборку без применения чистящих средств и обладает высокими параметрами производительности: давление пара составляет 8 бар, а температура горячей воды – около 70 °C. Паропылесос очень удобен в управлении благодаря поворотному переключателю системы EASY, обеспечивающему легкий выбор одного из 3 режимов работы, и эргономичному комбинированному пистолету, который позволяет регулировать подачу пара и активировать функции промывки и всасывания непосредственно в процессе работы. Цветной светодиодный индикатор постоянно информирует оператора о текущем состоянии аппарата и возможных неполадках в его работе. Широкий набор принадлежностей может храниться непосредственно на корпусе аппарата, что обеспечивает их защиту от загрязнения и быстрый доступ к ним.
Особенности и преимущества
Высокая производительность уборки и экологичностьОчень высокое давление пара (8 бар), температура горячей воды прим. 70 °C и высокая сила всасывания. Легкое, быстрое и эффективное удаление стойких загрязнений без использования чистящих средств. Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
Поворотный переключатель системы EASY с 3 режимамиУдобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и включение режимов очистки паром / сбора влаги. Промывка холодной водой: сильнозагрязненные участки можно предварительно замочить холодной водой.
Комбинированные пистолет и шлангОчень удобный поворотно-нажимной переключатель для управления разными функциями аппарата. 3-ступенчатая регулировка подачи пара, режимы холодной и горячей воды и возможность одновременного всасывания. Для экономии времени: управление аппаратом без прерывания работы.
Светодиодная индикация текущего состояния аппарата
- Световой сигнализатор готовности к работе и подогрева для работы с горячей водой.
- Световой сигнализатор опустошения бака для чистой воды или заполнения бака для грязной воды.
- Световой сигнализатор неисправности или необходимости в обслуживании.
Трехступенчатая регулировка подачи пара
- Малая подача пара (степень I) для устранения незначительных загрязнений.
- Средняя подача пара (степень II) для устранения умеренных загрязнений.
- Мощная подача пара (степень III) для удаления стойких загрязнений.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Принадлежности (сопла или круглые щетки) всегда находятся под рукой.
- Все принадлежности аккуратно хранятся во время транспортировки и не могут быть утеряны.
- На время транспортировки кабель надежно закрепляется с задней стороны аппарата.
Широкий ассортимент аксессуаров, входящих в комплект поставки
- Насадка для пола шириной 300 мм с щеточной и резиновой вставками.
- Ручная насадка шириной 150 мм с щеточной и резиновой вставками.
- Щелевая насадка, точечное сопло и 3 разные круглые щетки.
Простота транспортировки
- При погрузке аппарат можно удерживать за захват и ручку для перевозки.
- При перемещении на большое расстояние аппарат можно тянуть за собой за ручку.
- Большие колеса облегчают перемещение по лестницам.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление пара (бар)
|макс. 8
|Мощность нагревателя (Вт)
|3000
|Время нагрева (мин)
|7
|Температура котла (°C)
|макс. 173
|Температура горячей воды (°C)
|70 - 173
|Объем бака для чистой воды (л)
|5,6
|Емкость для грязной воды (л)
|5
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 50
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|39
|Вес (с упаковкой) (кг)
|50,874
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 495 x 965
|—
|¹⁾ Выключатель, режим «Холодная вода/всасывание», режим «Пар/горячая вода/холодная вода/всасывание».
Комплектация
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 505 мм
- Насадка для пола: 300 мм
- Комбинированные пистолет и шланг: 4 м
- Резиновая полоска для ручной насадки: 150 мм
- Резиновая полоска к насадке для пола: 300 мм
- Ручная насадка: 150 мм
- Точечное сопло / адаптер для щелевой насадки: 185 мм
- Удлинитель для точечного сопла: 140 мм
- Круглая щетка, малая, из нержавеющей стали: 1 шт.
- Круглая щетка, малая, латунная: 1 шт.
- Малая круглая щетка из пекалона (черная): 1 шт.
- Рукоятка для перемещения
- Держатель для принадлежностей (съемный)
Оснащение
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Корпус: з нержавеющей стали
- Интегрированный органайзер для кабеля питания
- Светодиодный индикатор
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (3-ступенчатый)
- Предохранитель на пистолете
Видео
Области применения
- Удаление стойких загрязнений и пятен (в т. ч. жировых)
- Кафель, напольная керамическая плитка и другие твердые поверхности
- Сантехническая арматура, столешницы и предметы из нержавеющей стали
- Оконные стекла, стеклянные двери, другие стеклянные поверхности и зеркала
- Тканевая обивка и мягкая мебель
- Уборка в салоне автомобиля
Принадлежности
Запчасти для SGV 8/5 Classic
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