Удобный в работе паропылесос SGV 8/5 Classic впечатляет высокой эффективностью уборки с привлекательным соотношением цена-производительность. Аппарат с 3-ступенчатой регулировкой подачи пара обеспечивает экологичную уборку без применения чистящих средств и обладает высокими параметрами производительности: давление пара составляет 8 бар, а температура горячей воды – около 70 °C. Паропылесос очень удобен в управлении благодаря поворотному переключателю системы EASY, обеспечивающему легкий выбор одного из 3 режимов работы, и эргономичному комбинированному пистолету, который позволяет регулировать подачу пара и активировать функции промывки и всасывания непосредственно в процессе работы. Цветной светодиодный индикатор постоянно информирует оператора о текущем состоянии аппарата и возможных неполадках в его работе. Широкий набор принадлежностей может храниться непосредственно на корпусе аппарата, что обеспечивает их защиту от загрязнения и быстрый доступ к ним.