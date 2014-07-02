Подметальная машина KM 100/100 R G

Удобная и современная подметальная машина для профессионального использования на открытых и закрытых площадках с производительностью от 8000 до 10 400 кв. м/ч.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Привод: - Двигатель Honda 6,7 кВт - 1 педаль для движения вперед и назад - Малый радиус поворота (3350 мм) - Автоматический стояночный тормоз с вакуумной технологией - Автоматическое отключение двигателя, когда вы покидаете сиденье Система подметания/пылесоса: Машина работает по по принципу перебрасывания, т. е. отходы транспортируются в контейнер для мусора сзади с помощью подметального катка. Подметальный каток плавает и автоматически адаптируется к неровностям почвы. И фильтр, и основной подметальный валик можно заменить без каких-либо инструментов. Заслонка для крупного мусора позволяет собирать крупный мусор, такой как банки, песок, гравий или мокрые листья. Боковая щетка и подметальный валик приводятся в действие гидравлически. Вторая боковая щетка доступна в качестве опции. Контейнер для мусора: два 50-литровых контейнера для мусора можно снять сбоку. Управление: боковую щетку и основной подметальный валик можно опустить с помощью переключателя. Движение вперед и назад управляется одной педалью.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 100/100 R G: Защита от ударов
Защита от ударов
Защищает подметальную машину и препятствия в пределах очищаемой площади.
Подметальная машина KM 100/100 R G: Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Фильтр автоматически очищается при выключении машины — для непрерывной подметания с низким содержанием пыли в течение длительного периода непрерывной работы. Очистка фильтра также может производиться вручную. Фильтр заменяется без применения инструментов.
Подметальная машина KM 100/100 R G: Простота обслуживания
Простота обслуживания
Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов, что упрощает техническое обслуживание.
Концепция управления EASY Operation
  • Четкое и логичное расположение всех органов управления на рукоятке и в поле зрения для удобства использования.
  • Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Четырехтактный двигатель
Мощность привода (кВт) 6,7
Тип привода Бензин
Макс. производительность по площади (м²/ч) 8000
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 10400
Рабочая ширина (мм) 700
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1000
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1300
Бункер (л) 100
Преодолеваемый подъем (%) 18
Рабочая скорость (км/ч) 8
Площадь поверхности фильтра (м²) 6
Вес (с аксессуарами) (кг) 340
Масса рабочая (кг) 300
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2006 x 1005 x 1343

Комплектация

  • Полиэфирный круглый фильтр
  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Применение на открытом воздухе
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
Подметальная машина KM 100/100 R G
Подметальная машина KM 100/100 R G

Видео

Области применения
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Идеально подходит для подрядчиков по обслуживанию зданий, в секторе розничной торговли или общественных зданиях.
  • Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
  • Подходит также для уборки производственных цехов и складов
Принадлежности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.