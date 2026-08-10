Машина конфигурируется под запросы клиента и оборудована системой гидравлической разгрузки бункера в мусорный контейнер. Дополнительная запатентованная доковая щетка позволет собрать мусор в углах всего за один подход! В том время как другим подобным машинам понадобится до 5-7 проходов. Предлагается широкий выбор опций: проблесковый маячок, дорожное осветительное оборудование, комфортабельное сиденье, защитный навес, кабина для защиты от непогоды, держатели уборочного инвентаря и т. д. Расположение основной щетки между задними колесами позволяет машине переезжать высокие бордюры бордюрам без повреждения частей самой машины. Система Teach автоматически регулирует основную щетку для получения оптимального результата очистки. Возможны три варианта прижима щетки в зависимости от поверхности и типа загрязнений. Следующим отличием является запатентованная система автоматической очистки фильтраTact, которая обеспечивает постоянную работу без образования пыли. Еще одной особенностью является уникальная система ключей Kärcher Intelligent Key (KIK), которая позволяет эффективно выполнять уборку помещений, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности. Эта интеллектуальная система не позволяет оператору выполнить непродуманное или ошибочное действие. Многофункциональное меню на 28 языках и вывод информации, например, о степени износа щетки, прижиме основной щетки, дисплей помогает оператору беспрерывно контролировать весь процесс уборки.