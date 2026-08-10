Подметальная машина KM 125/130 R G
Современная концепция подметания с возможностью установки специальных дополнительных щеток – сэкономит ваше время. А система автоматического встряхивания фильтра Tact и система регулировки щетки Teach расширяют ряд функций этой машины.
Машина конфигурируется под запросы клиента и оборудована системой гидравлической разгрузки бункера в мусорный контейнер. Дополнительная запатентованная доковая щетка позволет собрать мусор в углах всего за один подход! В том время как другим подобным машинам понадобится до 5-7 проходов. Предлагается широкий выбор опций: проблесковый маячок, дорожное осветительное оборудование, комфортабельное сиденье, защитный навес, кабина для защиты от непогоды, держатели уборочного инвентаря и т. д. Расположение основной щетки между задними колесами позволяет машине переезжать высокие бордюры бордюрам без повреждения частей самой машины. Система Teach автоматически регулирует основную щетку для получения оптимального результата очистки. Возможны три варианта прижима щетки в зависимости от поверхности и типа загрязнений. Следующим отличием является запатентованная система автоматической очистки фильтраTact, которая обеспечивает постоянную работу без образования пыли. Еще одной особенностью является уникальная система ключей Kärcher Intelligent Key (KIK), которая позволяет эффективно выполнять уборку помещений, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности. Эта интеллектуальная система не позволяет оператору выполнить непродуманное или ошибочное действие. Многофункциональное меню на 28 языках и вывод информации, например, о степени износа щетки, прижиме основной щетки, дисплей помогает оператору беспрерывно контролировать весь процесс уборки.
Особенности и преимущества
Дополнительные боковые подметальные щетки (опция)
- Нет больше утомительного подметания вручную.
- Очищает углы за один проход.
- Устраняет необходимость в ручной предварительной очистке или нескольких проходах, тем самым экономя средства.
Инновационная, высокоэффективная и автоматическая система очистки фильтра Tact.
- Постоянно очищайте поры для оптимального результата очистки.
- Автоматическая очистка.
- Фильтрующие элементы с 4-кратной производительностью.
Система обучения
- Автоматическая коррекция роликовой щетки в зависимости от износа.
- Три контактных давления, выбираемые нажатием кнопки.
- Меньший износ в экономичном режиме.
Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
- Программируется на 28 различных языках.
- Назначение прав пользователя для настроек машины.
- Машиной можно управлять только с помощью Kärcher Intelligent Key.
Роликовая щетка на задней оси
- Легче заезжать через высокие бордюры.
- Легкий доступ к роликовой щетке, замена щеточного ролика менее чем за 5 минут.
- Роликовую щетку можно проверить за считанные секунды.
Панель управления
- На дисплее отображаются данные машины (например, индикатор износа валиков основной щетки).
- Цветовое кодирование.
- Переключатель EASY Operation для запуска машины, транспортировки и подметания.
Концепция Power Plus
- Избыточная мощность, вырабатываемая в движении, передается на аккумулятор.
- При движении в гору дополнительная мощность используется двигателем.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Гидравлический
|Мощность привода (кВт)
|8,3
|Тип привода
|Бензин
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|10000
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|13600
|Рабочая ширина (мм)
|880
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1250
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1700
|Бункер (л)
|130
|Преодолеваемый подъем (%)
|16
|Рабочая скорость (км/ч)
|8
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|591
|Масса рабочая (кг)
|685
|Вес (с упаковкой) (кг)
|593
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1500 x 1450
Комплектация
- Колеса с пневматическими шинами
- Отклоняющаяся боковая щетка
Оснащение
- Автоматическая очистка фильтра
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Система ключевого доступа Kärcher Intelligent Key
- Система Старт/Стоп
- Система обучения
- Система экономии энергии Power Plus (во время движения излишняя энергия переносится на аккумулятор и используется при подъеме в гору)
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact
- Многофункциональный дисплей
- Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.
- Концепция общего доступа
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
- Основная цилиндрическая щетка на задней оси
- Динамичное подметание
Видео
Области применения
- Парковки
- Производственные площади
- Сферы логистики
- Отели
- Розничная торговля
- Складские помещения
- Тротуары