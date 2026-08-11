Исключительно компактная, превосходно оснащенная и очень удобная в управлении – подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 85/50 R впечатляет во всех отношениях. В комплект ее поставки включены мощная и долговечная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 80 Ач с соответствующим быстрозарядным устройством, а также отклоняющаяся боковая щетка с регулировкой частоты вращения и большой фильтр для работы без распространения пыли. В машине предусмотрен заметный снаружи индикатор износа роликовой щетки. Благодаря своей компактности машина KM 85/50 R обладает высокой маневренностью и подходит для уборки в тесных и заставленных помещениях. Плавающая подвеска роликовой щетки гарантирует хороший результат уборки даже при подметании неровных полов. В машине реализован ряд решений, облегчающих ее эксплуатацию и обслуживание. Например, очистка пылевого фильтра производится оператором с сиденья, широко раскрывающаяся обшивка облегчает доступ к обслуживаемым узлам, а замена роликовой щетки производится без применения инструментов. Кроме того, машина оснащена держателями для удобной перевозки дополнительного ручного уборочного инвентаря.