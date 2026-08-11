Подметальная машина KM 85/50 R Bp Pack с литий-ионной АКБ 80 Ач + быстрозарядное устройство
С литий-ионной батареей и быстрозарядным устройством в стандартной комплектации: компактная, маневренная и простая в управлении подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 85/50 R, отличающаяся высокой производительностью уборки.
Исключительно компактная, превосходно оснащенная и очень удобная в управлении – подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 85/50 R впечатляет во всех отношениях. В комплект ее поставки включены мощная и долговечная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 80 Ач с соответствующим быстрозарядным устройством, а также отклоняющаяся боковая щетка с регулировкой частоты вращения и большой фильтр для работы без распространения пыли. В машине предусмотрен заметный снаружи индикатор износа роликовой щетки. Благодаря своей компактности машина KM 85/50 R обладает высокой маневренностью и подходит для уборки в тесных и заставленных помещениях. Плавающая подвеска роликовой щетки гарантирует хороший результат уборки даже при подметании неровных полов. В машине реализован ряд решений, облегчающих ее эксплуатацию и обслуживание. Например, очистка пылевого фильтра производится оператором с сиденья, широко раскрывающаяся обшивка облегчает доступ к обслуживаемым узлам, а замена роликовой щетки производится без применения инструментов. Кроме того, машина оснащена держателями для удобной перевозки дополнительного ручного уборочного инвентаря.
Особенности и преимущества
Продуманная эргономика для высокого уровня комфорта на рабочем местеНаглядное и эргономичное размещение рабочих элементов. Регулировка сидения оператора без использования каких-либо инструментов. Регулировка высоты руля
Долговечная литий-ионная батареяБыстрозарядное устройство для полного заряда батареи всего за 2 часа. Необслуживаемая батарея, не требующая доливки воды. Долгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи.
Эффективная система фильтрацииПлоский складчатый фильтр из полиэстера Эффективная очистка двойным скребком непосредственно с рабочего места Доступ к фильтру через широко открывающуюся крышку без необходимости использования каких-либо инструментов
Продуманная концепция контейнера
- 2 раздельных контейнера для снятия и опустошения от мусора
- Гладкие внутренние поверхности мусоросборника позволяют его опустошать без остатков мусора или каких-либо загрязнений
- Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
- Надежные и практичные соединения для простоты перевозки прочего уборочного инвентаря
- Для удобства перевозки щипцов для мусора, щеток, салфеток или, например, дополнительного контейнера
- Большое место для хранения принадлежностей в задней части машины
Индикатор износа цилиндрической щетки
- Можно легко и удобно просматривать снаружи.
- Точное определение времени замены
Выдвижная боковая щетка
- Защищает боковую щетку от повреждений
- Надежная и крепкая конструкция
- Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
- Превосходная маневренность машины
- Также идеально подходит для заставленных и ограниченных пространств
- Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Регулировка скорости вращения боковой щетки
- Для адаптации скорости боковой щетки соответствующему типу и объему загрязнений
- Сокращение пылеобразования
Плавающая основная подметальная щетка
- Нет необходимости в регулировке в следствие износа
- Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип привода
|Электрический
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|5100
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|6510
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1085
|Мощность батареи (Ач)
|90
|Напряжение батареи (В)
|25,6
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|2
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|3агрузка (кг)
|макс. 90
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|185
|Масса рабочая (кг)
|185
|Вес (с упаковкой) (кг)
|187
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Комплектация
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Механическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Бункер на колесиках
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Автоматическая корректировка износа основной цилиндрической щетки
- Многофункциональный дисплей
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Области применения
- Идеально для уборки производственных цехов, складов и маленький складский помещений
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также для небольших объектов таких как (маленькие) мастерские, школьные дворы, станции техобслуживания или автосалоны