Подметальная машина KM 90/60 R G
Потужна, компактна і надійна підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 90/60 R G, яка приводиться в дію двигуном внутрішнього згоряння, ідеально підходить для тривалого прибирання територій на відкритому повітрі.
Оснащена потужним бензиновим двигуном та автоматичною дросельною заслінкою для оптимізації процесу запуску, підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 90/60 R G ідеально підходить для виконання масштабних прибиральних робіт на відкритому повітрі. Унікальна високоефективна автоматична система очищення встановленого в ній круглого фільтра гарантує стабільність сили всмоктування і роботу без пилоутворення. Завдяки компактній конструкції та системі EASY машина дуже проста в управлінні. У той же час вона вражає високою маневреністю. Крім того, тримачі на її корпусі дозволяють перевозити додатковий ручний інвентар для прибирання.
Особенности и преимущества
Логично и понятно.
Концепция управления EASY Operation
Большая площадь фильтрации с автоматической системой очистки фильтра
Прочная, компактная конструкция с зоной захвата
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Четырехтактный двигатель
|Мощность привода (кВт)
|6,6
|Тип привода
|Бензин
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|7200
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|9200
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|900
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1150
|Бункер (л)
|60
|Преодолеваемый подъем (%)
|18
|Рабочая скорость (км/ч)
|8
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|4
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|265
|Масса рабочая (кг)
|265
|Вес (с упаковкой) (кг)
|266
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 1060 x 1260
Комплектация
- Полиэфирный круглый фильтр
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Пневматически управляемая боковая щетка
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Видео
Области применения
- Логистические центры
- Многоэтажные парковки
- Склады и другие внутренние помещения
- Гостиничные комплексы
- Производственные цеха
- Небольшие паркинги и автостоянки