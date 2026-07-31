Оснащена потужним бензиновим двигуном та автоматичною дросельною заслінкою для оптимізації процесу запуску, підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 90/60 R G ідеально підходить для виконання масштабних прибиральних робіт на відкритому повітрі. Унікальна високоефективна автоматична система очищення встановленого в ній круглого фільтра гарантує стабільність сили всмоктування і роботу без пилоутворення. Завдяки компактній конструкції та системі EASY машина дуже проста в управлінні. У той же час вона вражає високою маневреністю. Крім того, тримачі на її корпусі дозволяють перевозити додатковий ручний інвентар для прибирання.