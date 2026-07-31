Подметальная машина KM 105/180 R Bp Pack Classic
Наша машина KM 105/180 R Bp Pack Classic относится к моделям начального уровня в классе подметально-всасывающих машин промышленного назначения. Гидравлический привод, а также компактная и прочная конструкция позволяют использовать машину для решения различных уборочных задач.
Высококачественные компоненты, твердые резиновые шины, гидравлический привод ходовой части, цилиндрической и боковой щеток гарантируют прочность, надежность и долговечность нашей промышленной подметально-всасывающей машины KM 105/180 R Bp Pack Classic. В комплект поставки входят батарея и зарядное устройство. Машина оснащена высокопроизводительной системой карманного фильтра с его автоматической очисткой, в связи с чем ее можно эксплуатировать даже в очень запыленных условиях. Как опция, предлагается удобная в использовании система плоского складчатого фильтра или надежная система круглого фильтра. Кроме того, машина KM 105/180 R Bp Pack Classic может эксплуатироваться для сбора крупного мусора, а также демонстрирует отличные результаты при работе в плотно обставленных помещениях благодаря своей компактной конструкции. Управление машиной интуитивно понятное и очень простое для оператора благодаря системе рычагов, удобному большому бункеру для мусора с гидравлической разгрузкой и подъемом на высоту, а также простой концепции техобслуживания.
Особенности и преимущества
Прочная конструкция для безопасной работы
Принцип сметания
Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Эффективная система карманного фильтра
Автоматическая очистка фильтра
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/кВт)
|36 / 2,5
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|6300
|Рабочая ширина (мм)
|780
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1050
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1300
|Мощность батареи (Ач)
|240
|Напряжение батареи (В)
|36
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|180
|Преодолеваемый подъем (%)
|14
|Рабочая скорость (км/ч)
|6
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|5,2
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|850
|Масса рабочая (кг)
|850
|Вес (с упаковкой) (кг)
|850
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1847 x 1065 x 1388
Комплектация
- Карманный фильтр
- Колеса (твердый каучук)
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
Области применения
- Идеально подходит для использования на (открытых) производственных площадках, складах и в логистических центрах
- Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках
- Для использования в металлургической и строительной, а также тяжелой промышленности