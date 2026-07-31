Подметальная машина KM 105/180 R Bp Pack Classic

Наша машина KM 105/180 R Bp Pack Classic относится к моделям начального уровня в классе подметально-всасывающих машин промышленного назначения. Гидравлический привод, а также компактная и прочная конструкция позволяют использовать машину для решения различных уборочных задач.

Высококачественные компоненты, твердые резиновые шины, гидравлический привод ходовой части, цилиндрической и боковой щеток гарантируют прочность, надежность и долговечность нашей промышленной подметально-всасывающей машины KM 105/180 R Bp Pack Classic. В комплект поставки входят батарея и зарядное устройство. Машина оснащена высокопроизводительной системой карманного фильтра с его автоматической очисткой, в связи с чем ее можно эксплуатировать даже в очень запыленных условиях. Как опция, предлагается удобная в использовании система плоского складчатого фильтра или надежная система круглого фильтра. Кроме того, машина KM 105/180 R Bp Pack Classic может эксплуатироваться для сбора крупного мусора, а также демонстрирует отличные результаты при работе в плотно обставленных помещениях благодаря своей компактной конструкции. Управление машиной интуитивно понятное и очень простое для оператора благодаря системе рычагов, удобному большому бункеру для мусора с гидравлической разгрузкой и подъемом на высоту, а также простой концепции техобслуживания.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 105/180 R Bp Pack Classic: Прочная конструкция для безопасной работы
Прочная конструкция для безопасной работы
Подметальная машина KM 105/180 R Bp Pack Classic: Принцип сметания
Принцип сметания
Подметальная машина KM 105/180 R Bp Pack Classic: Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Простая эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Эффективная система карманного фильтра
Автоматическая очистка фильтра
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Электрический
Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/кВт) 36 / 2,5
Макс. производительность по площади (м²/ч) 6300
Рабочая ширина (мм) 780
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1050
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1300
Мощность батареи (Ач) 240
Напряжение батареи (В) 36
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Бункер (л) 180
Преодолеваемый подъем (%) 14
Рабочая скорость (км/ч) 6
Площадь поверхности фильтра (м²) 5,2
Вес (с аксессуарами) (кг) 850
Масса рабочая (кг) 850
Вес (с упаковкой) (кг) 850
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1847 x 1065 x 1388

Комплектация

  • Карманный фильтр
  • Колеса (твердый каучук)

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Принцип сметания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
Подметальная машина KM 105/180 R Bp Pack Classic
Области применения
  • Идеально подходит для использования на (открытых) производственных площадках, складах и в логистических центрах
  • Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках
  • Для использования в металлургической и строительной, а также тяжелой промышленности
Принадлежности
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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