Высококачественные компоненты, твердые резиновые шины, гидравлический привод ходовой части, цилиндрической и боковой щеток гарантируют прочность, надежность и долговечность нашей промышленной подметально-всасывающей машины KM 105/180 R Bp Pack Classic. В комплект поставки входят батарея и зарядное устройство. Машина оснащена высокопроизводительной системой карманного фильтра с его автоматической очисткой, в связи с чем ее можно эксплуатировать даже в очень запыленных условиях. Как опция, предлагается удобная в использовании система плоского складчатого фильтра или надежная система круглого фильтра. Кроме того, машина KM 105/180 R Bp Pack Classic может эксплуатироваться для сбора крупного мусора, а также демонстрирует отличные результаты при работе в плотно обставленных помещениях благодаря своей компактной конструкции. Управление машиной интуитивно понятное и очень простое для оператора благодаря системе рычагов, удобному большому бункеру для мусора с гидравлической разгрузкой и подъемом на высоту, а также простой концепции техобслуживания.