Компактная подметальная машина KM 70/20 C (с одной боковой щеткой)
Для тщательной уборки в помещениях и на открытом воздухе с минимальным подъемом пыли: универсальная толкаемая подметальная машина KM 70/20 C, оснащенная роликовой щеткой, боковой щеткой и пылевым фильтром.
Благодаря оснащению роликовой и боковой щетками, а также пылевым фильтром толкаемая подметальная машина KM 70/20 C позволяет легко и практически без распространения пыли очищать полы в помещениях или на открытом воздухе. При этом обеспечивается 7-кратное повышение производительности уборки в сравнении с подметанием метлой. Роликовая щетка, устанавливаемая в 6 положениях, в сочетании с плавно регулируемой боковой щеткой обеспечивает оптимальную уборку различных напольных покрытий. Удобству работы способствуют перемещаемая по высоте поводковая рукоятка и возможность перевозки на машине дополнительного уборочного инвентаря, например, ведра и щипцов, позволяющих непосредственно в процессе уборки удалять крупный мусор. Конструкция машины KM 70/20 C обеспечивает ее хранение с экономией места.
Особенности и преимущества
Регулируемая основная цилиндрическая и боковые щеткиСтупенчатое регулируемое давление прижима для достижения оптимальных результатов уборки. Возможность регулировки давления прижима уменьшает износ роликовой щетки. Для защиты щетины роликовой и боковой щеток от повреждения предусмотрена их полная разгрузка.
Фильтр для пылиФильтр очищает выходящий воздух, препятствуя распространению пыли во время уборки. Легкий доступ к системе фильтрации позволяет быстро заменять фильтр.
Система Home BaseВозможность перевозки дополнительного инвентаря, например, ведра и щипцов для крупного мусора. Возможность подвешивания сумки с принадлежностями на поводковой рукоятке.
Большой контейнер для мусора
- Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Регулируемая рукоятка
- Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
- Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2800
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|45 / 20
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|21
|Вес с упаковкой (кг)
|26,41
Комплектация
- Фильтр для мелкой пыли
Оснащение
- Ручной привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
Запчасти для KM 70/20 C (с одной боковой щеткой)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.