Благодаря оснащению роликовой и боковой щетками, а также пылевым фильтром толкаемая подметальная машина KM 70/20 C позволяет легко и практически без распространения пыли очищать полы в помещениях или на открытом воздухе. При этом обеспечивается 7-кратное повышение производительности уборки в сравнении с подметанием метлой. Роликовая щетка, устанавливаемая в 6 положениях, в сочетании с плавно регулируемой боковой щеткой обеспечивает оптимальную уборку различных напольных покрытий. Удобству работы способствуют перемещаемая по высоте поводковая рукоятка и возможность перевозки на машине дополнительного уборочного инвентаря, например, ведра и щипцов, позволяющих непосредственно в процессе уборки удалять крупный мусор. Конструкция машины KM 70/20 C обеспечивает ее хранение с экономией места.