Для тщательной уборки в помещениях и на открытом воздухе с минимальным подъемом пыли: универсальная толкаемая подметальная машина KM 70/20 C, оснащенная роликовой щеткой, боковой щеткой и пылевым фильтром.

Благодаря оснащению роликовой и боковой щетками, а также пылевым фильтром толкаемая подметальная машина KM 70/20 C позволяет легко и практически без распространения пыли очищать полы в помещениях или на открытом воздухе. При этом обеспечивается 7-кратное повышение производительности уборки в сравнении с подметанием метлой. Роликовая щетка, устанавливаемая в 6 положениях, в сочетании с плавно регулируемой боковой щеткой обеспечивает оптимальную уборку различных напольных покрытий. Удобству работы способствуют перемещаемая по высоте поводковая рукоятка и возможность перевозки на машине дополнительного уборочного инвентаря, например, ведра и щипцов, позволяющих непосредственно в процессе уборки удалять крупный мусор. Конструкция машины KM 70/20 C обеспечивает ее хранение с экономией места.

Особенности и преимущества
Компактная подметальная машина KM 70/20 C (с одной боковой щеткой): Регулируемая основная цилиндрическая и боковые щетки
Регулируемая основная цилиндрическая и боковые щетки
Ступенчатое регулируемое давление прижима для достижения оптимальных результатов уборки. Возможность регулировки давления прижима уменьшает износ роликовой щетки. Для защиты щетины роликовой и боковой щеток от повреждения предусмотрена их полная разгрузка.
Компактная подметальная машина KM 70/20 C (с одной боковой щеткой): Фильтр для пыли
Фильтр для пыли
Фильтр очищает выходящий воздух, препятствуя распространению пыли во время уборки. Легкий доступ к системе фильтрации позволяет быстро заменять фильтр.
Компактная подметальная машина KM 70/20 C (с одной боковой щеткой): Система Home Base
Система Home Base
Возможность перевозки дополнительного инвентаря, например, ведра и щипцов для крупного мусора. Возможность подвешивания сумки с принадлежностями на поводковой рукоятке.
Большой контейнер для мусора
  • Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Регулируемая рукоятка
  • Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
  • Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2800
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Полная/полезная емкость контейнера (л) 45 / 20
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 21
Вес с упаковкой (кг) 26,41

Комплектация

  • Фильтр для мелкой пыли

Оснащение

  • Ручной привод поворота
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
