Наша подметальная машина Kärcher KM 75/40 W G оборудована мощным бензиновым двигателем Kohler мощностью 3,3 кВт с низким уровнем выбросов, который соответствует всем экологическим нормам. Этот аппарат идеально подходит для быстрой и тщательной уборки внешних территорий площадью более 600 кв. м, таких как автостоянки, детские площадки и другие муниципальные объекты. Благодаря боковой щетке, которая подключается, регулированию поверхности подметания без инструментов и основному подметальном валике, который можно легко заменить, машина обеспечивает идеальные результаты уборки. Мощное всасывание предотвращает рассеивание пыли, а очистка плоского складчатого фильтра поддерживает постоянную мощность всасывания. Концепция управления EASY Operation, передвижной 40-литровый мусоросборник с тележкой и встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости обеспечивают максимальное удобство пользования, позволяя работать с KM 75/40 W G без усталости.