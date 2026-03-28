Подметальная машина KM 75/40 W G
Бензиновый двигатель с низким уровнем выбросов и бесступенчатой регулировкой скорости подметания: компактная и маневренная подметальная машина KM 75/40 W G для наружных работ.
Наша подметальная машина Kärcher KM 75/40 W G оборудована мощным бензиновым двигателем Kohler мощностью 3,3 кВт с низким уровнем выбросов, который соответствует всем экологическим нормам. Этот аппарат идеально подходит для быстрой и тщательной уборки внешних территорий площадью более 600 кв. м, таких как автостоянки, детские площадки и другие муниципальные объекты. Благодаря боковой щетке, которая подключается, регулированию поверхности подметания без инструментов и основному подметальном валике, который можно легко заменить, машина обеспечивает идеальные результаты уборки. Мощное всасывание предотвращает рассеивание пыли, а очистка плоского складчатого фильтра поддерживает постоянную мощность всасывания. Концепция управления EASY Operation, передвижной 40-литровый мусоросборник с тележкой и встроенный тяговый привод с бесступенчатой регулировкой скорости обеспечивают максимальное удобство пользования, позволяя работать с KM 75/40 W G без усталости.
Особенности и преимущества
Контейнер для мусора с ручкой-тележкойКонтейнер для отходов с утопленными ручками – легко снимается и опорожняется. Короткие сроки утилизации.
Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтраБольшая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу. Допускающий промывку полиэфирный материал отличается длительным сроком службы. Механическая система очистки фильтра с эргономичной ручкой.
Простота обслуживанияФильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов, что упрощает техническое обслуживание.
Концепция управления EASY Operation
- Простое и удобное управление благодаря оптимальному расположению всех элементов управления.
- Стандартные символы для всех подметальных машин Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Бензин
|Привод
|Четырехтактный двигатель
|Производитель двигателя
|Колер
|Мощность привода (Вт)
|3300
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3375
|Рабочая ширина (мм)
|550
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|750
|Бункер (л)
|40
|Преодолеваемый подъем (%)
|15
|Рабочая скорость (км/ч)
|4,5
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|1,8
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|84,886
|Масса рабочая (кг)
|84
|Вес (с упаковкой) (кг)
|94,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1430 x 750 x 1190
Комплектация
- Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Тяговый привод переднего хода
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Бункер на колесиках
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Складная рукоятка
- Принцип перебрасывания
- Система всасывания
- Мощный тяговый привод
- Применение на открытом воздухе
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Области применения
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве