Компактная промышленная подметально-уборочная машина KM 85/50 W Bp Pack впечатляет выдающимся оснащением, которое поставляется с завода. Например, машина в стандартной комплектации поставляется с дисковым тормозом, аккумулятором и совместимым зарядным устройством. Большой плоский складчатый фильтр с чрезвычайно эффективной очисткой с помощью двойного скребка позволяет работать практически без пыли, а плавающая роликовая щетка обеспечивает превосходные результаты очистки даже при плохом состоянии пола и большом количестве грязи. Пользователи получают выгоду от ультра-удобной и интуитивно понятной концепции управления с передним и задним ходом, активируемой простым нажатием или вытягиванием рукоятки, а также практичными функциями, такими как подставка Kärcher Home Base для переноски дополнительных чистящих инструментов. Надежная машина с вращающейся боковой щеткой и рамой с двойными стенками идеально подходит для работы в тяжелых условиях. Простая замена основного подметального валика и фильтра без инструментов, а также высокая производительность до 4725 м²/ч (с опциональными левыми боковыми щетками) отвечают высоким требованиям промышленных условий.