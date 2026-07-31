Подметальная машина KM 85/50 W Bp Pack
Подметально-уборочная машина KM 85/50 W Bp Pack с ручным управлением поставляется с аккумулятором и зарядным устройством в стандартной комплектации для работы на больших площадях. С плавающей роликовой щеткой и большой площадью фильтрации.
Компактная промышленная подметально-уборочная машина KM 85/50 W Bp Pack впечатляет выдающимся оснащением, которое поставляется с завода. Например, машина в стандартной комплектации поставляется с дисковым тормозом, аккумулятором и совместимым зарядным устройством. Большой плоский складчатый фильтр с чрезвычайно эффективной очисткой с помощью двойного скребка позволяет работать практически без пыли, а плавающая роликовая щетка обеспечивает превосходные результаты очистки даже при плохом состоянии пола и большом количестве грязи. Пользователи получают выгоду от ультра-удобной и интуитивно понятной концепции управления с передним и задним ходом, активируемой простым нажатием или вытягиванием рукоятки, а также практичными функциями, такими как подставка Kärcher Home Base для переноски дополнительных чистящих инструментов. Надежная машина с вращающейся боковой щеткой и рамой с двойными стенками идеально подходит для работы в тяжелых условиях. Простая замена основного подметального валика и фильтра без инструментов, а также высокая производительность до 4725 м²/ч (с опциональными левыми боковыми щетками) отвечают высоким требованиям промышленных условий.
Особенности и преимущества
Передний и задний привод тяги через нажимную рукоятку
Плавающая основная подметальная щетка
Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатации
Эффективная система фильтрации
Безинструментальная замена основного подметального ролика и фильтра
Компактный дизайн для максимальной маневренности
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
Большой мусорный контейнер
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 912
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3825
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1050
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|15
|Рабочая скорость (км/ч)
|4,5
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|Размеры аккумуляторного отсека (мм)
|362 / 348 / 290
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|214
|Масса рабочая (кг)
|226
|Вес (с упаковкой) (кг)
|224,58
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1550 x 1100 x 1066
Комплектация
- Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Бункер на колесиках
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Система всасывания
- Мощный тяговый привод
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве