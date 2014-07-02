IVC 60/12-1 Tact EC – компактный промышленный пылесос, оптимально подходящий для уборки производственных помещений и оборудования. Износостойкий электродвигатель EC делает его идеальным вариантом для длительного использования с высокой нагрузкой. Аппарат оснащен автоматической системой очистки фильтра, отлично подходит для удаления мелкой пыли и может использоваться без каких-либо дополнений в качестве стационарного всасывающего устройства в сочетании с производственными и упаковочными машинами.