Компактный промышленный пылесос IVC 60/30 Ap прекрасно подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Оснащенный износостойкой турбиной с боковым каналом, он может эксплуатироваться в непрерывном режиме – например, в качестве стационарного пылесоса, обеспечивающего очистку производственного или упаковочного оборудования. Ручное устройство очистки фильтра многократно продлевает срок его службы.