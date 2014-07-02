Промышленный пылесос IVC 60/30 Ap

Компактный промышленный пылесос IVC 60/30 Ap идеально подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Износостойкая турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать его в непрерывном режиме.

Компактный промышленный пылесос IVC 60/30 Ap прекрасно подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Оснащенный износостойкой турбиной с боковым каналом, он может эксплуатироваться в непрерывном режиме – например, в качестве стационарного пылесоса, обеспечивающего очистку производственного или упаковочного оборудования. Ручное устройство очистки фильтра многократно продлевает срок его службы.

Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 68 / 244,8
Разрежение (мбар/кПа) 286 / 28,6
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50 НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 77
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,9
Масса (без принадлежностей) (кг) 88
Вес (с упаковкой) (кг) 89,474
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 1240

Оснащение

  • Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
