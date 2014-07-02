Компактный трехфазный промышленный пылесос IVC 60/30 Tact² прекрасно подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Износостойкая турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать его в непрерывном режиме (например, в качестве стационарного пылесоса, интегрированного в производственную или упаковочную линию).