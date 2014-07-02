Промышленный пылесос IVC 60/30 Tact²
Компактный промышленный пылесос для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Оснащен износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу, что позволяет использовать аппарат в стационарном режиме.
Компактный трехфазный промышленный пылесос IVC 60/30 Tact² прекрасно подходит для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Износостойкая турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать его в непрерывном режиме (например, в качестве стационарного пылесоса, интегрированного в производственную или упаковочную линию).
Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|68 / 244,8
|Разрежение (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|Из нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,9
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|95
|Вес (с упаковкой) (кг)
|95,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 1240
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
- Автоматический уровневый выключатель
