Главными областями применения промышленного пылесоса IVC 60/30 Tact² Longopac являются уборка на производственных участках и очистка технологического оборудования. Износостойкая турбина с боковым каналом и инновационная автоматическая система очистки фильтра Tact² обеспечивают эксплуатацию компактного аппарата в непрерывном режиме – например, в качестве стационарного пылесоса для очистки производственного или упаковочного оборудования. Система утилизации Longopac позволяет удалять минеральную пыль и другой сухой мусор с минимальным распространением пыли.