Промышленный пылесос IVM 60/30 Промышленный пылесос
Прочный промышленный трехфазный пылесос среднего класса производительности IVM 60/30 с надеждной турбиной с боковым каналом и большим звездчатым фильтром для пыли класса M. Оптимален для удаления мелкой пыли и крупного мусора.
Надежная трехфазная воздуходувка с боковым каналом, большой звездчатый фильтр класса M и удобная система ручной очистки фильтра с запатентованным механизмом являются характерными чертами нашего промышленного пылесоса среднего класса производительности IVM 60/30. Снаружи, крепкая машина впечатляет корпусом и мусоросборником из нержавеющей стали которые устойчивы к кислотам и коррозии, также и большими колесами, которые упрощают транспортировку и увеличивают мобильность. Пылесос может применяться практически во всех отраслях промышленности на большинстве объектов для удаления мелкой пыли и крупного мусора - в том числе если требуется работать в три смены.
Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|68 / 244,8
|Разрежение (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|79
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|99
|Вес (с упаковкой) (кг)
|100,898
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1030 x 680 x 1650
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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