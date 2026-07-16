Надежная трехфазная воздуходувка с боковым каналом, большой звездчатый фильтр класса M и удобная система ручной очистки фильтра с запатентованным механизмом являются характерными чертами нашего промышленного пылесоса среднего класса производительности IVM 60/30. Снаружи, крепкая машина впечатляет корпусом и мусоросборником из нержавеющей стали которые устойчивы к кислотам и коррозии, также и большими колесами, которые упрощают транспортировку и увеличивают мобильность. Пылесос может применяться практически во всех отраслях промышленности на большинстве объектов для удаления мелкой пыли и крупного мусора - в том числе если требуется работать в три смены.