Промышленный пылесос IVM 60/30 Промышленный пылесос

Прочный промышленный трехфазный пылесос среднего класса производительности IVM 60/30 с надеждной турбиной с боковым каналом и большим звездчатым фильтром для пыли класса M. Оптимален для удаления мелкой пыли и крупного мусора.

Надежная трехфазная воздуходувка с боковым каналом, большой звездчатый фильтр класса M и удобная система ручной очистки фильтра с запатентованным механизмом являются характерными чертами нашего промышленного пылесоса среднего класса производительности IVM 60/30. Снаружи, крепкая машина впечатляет корпусом и мусоросборником из нержавеющей стали которые устойчивы к кислотам и коррозии, также и большими колесами, которые упрощают транспортировку и увеличивают мобильность. Пылесос может применяться практически во всех отраслях промышленности на большинстве объектов для удаления мелкой пыли и крупного мусора - в том числе если требуется работать в три смены.

Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 68 / 244,8
Разрежение (мбар/кПа) 286 / 28,6
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 79
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Вес (без аксессуаров) (кг) 99
Вес (с упаковкой) (кг) 100,898
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1030 x 680 x 1650

Оснащение

  • Основной фильтр: Звездчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVM 60/30 Промышленный пылесос
Промышленный пылесос IVM 60/30 Промышленный пылесос
Промышленный пылесос IVM 60/30 Промышленный пылесос

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