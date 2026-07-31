Превосходное решение для эксплуатации в сложных условиях на предприятиях, обрабатывающих металлы или полимерные материалы: индустриальный пылесос IVR-B 20/8, малая габаритная высота и компактная конструкция которого обеспечивают очень широкий спектр применения. Высокоэффективный патронный фильтр и мусоросборник из нержавеющей стали позволяют надежно и безопасно собирать отходы штамповки, пыль и стружку. При этом турбина с боковым каналом гарантирует возможность продолжительной непрерывной работы (например, на поточных линиях), а эффективный глушитель сводит к минимуму уровень шума. Кроме того, благодаря простой конструкции пылесоса с минимальным числом элементов управления аппарат исключительно прост в обращении и обслуживании.