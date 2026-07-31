Промышленный пылесос IVR-B 20/8
Компактный и универсальный встраиваемый пылесос IVR-B 20/8, оснащенный мусоросборником из нержавеющей стали и турбиной с боковым каналом, пригоден для сбора отходов штамповки, стружки и крупной пыли.
Превосходное решение для эксплуатации в сложных условиях на предприятиях, обрабатывающих металлы или полимерные материалы: индустриальный пылесос IVR-B 20/8, малая габаритная высота и компактная конструкция которого обеспечивают очень широкий спектр применения. Высокоэффективный патронный фильтр и мусоросборник из нержавеющей стали позволяют надежно и безопасно собирать отходы штамповки, пыль и стружку. При этом турбина с боковым каналом гарантирует возможность продолжительной непрерывной работы (например, на поточных линиях), а эффективный глушитель сводит к минимуму уровень шума. Кроме того, благодаря простой конструкции пылесоса с минимальным числом элементов управления аппарат исключительно прост в обращении и обслуживании.
Особенности и преимущества
Компактные размеры
- Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.
- Малые размеры обеспечивает широкий спектр применения.
- Мощная турбина с боковым каналом позволяет решать разнообразные задачи.
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|39 / 140
|Разрежение (мбар/кПа)
|90 / 9
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|0,8
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,7
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|32
|Вес (с упаковкой) (кг)
|32,559
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|610 x 450 x 480