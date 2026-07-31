Промышленный пылесос IVR-B 20/8

Компактный и универсальный встраиваемый пылесос IVR-B 20/8, оснащенный мусоросборником из нержавеющей стали и турбиной с боковым каналом, пригоден для сбора отходов штамповки, стружки и крупной пыли.

Превосходное решение для эксплуатации в сложных условиях на предприятиях, обрабатывающих металлы или полимерные материалы: индустриальный пылесос IVR-B 20/8, малая габаритная высота и компактная конструкция которого обеспечивают очень широкий спектр применения. Высокоэффективный патронный фильтр и мусоросборник из нержавеющей стали позволяют надежно и безопасно собирать отходы штамповки, пыль и стружку. При этом турбина с боковым каналом гарантирует возможность продолжительной непрерывной работы (например, на поточных линиях), а эффективный глушитель сводит к минимуму уровень шума. Кроме того, благодаря простой конструкции пылесоса с минимальным числом элементов управления аппарат исключительно прост в обращении и обслуживании.

Особенности и преимущества
Компактные размеры
  • Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.
  • Малые размеры обеспечивает широкий спектр применения.
  • Мощная турбина с боковым каналом позволяет решать разнообразные задачи.
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
  • Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 39 / 140
Разрежение (мбар/кПа) 90 / 9
Объем мусоросборника (л) 20
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 0,8
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,7
Вес (без аксессуаров) (кг) 32
Вес (с упаковкой) (кг) 32,559
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 610 x 450 x 480
Промышленный пылесос IVR-B 20/8
Промышленный пылесос IVR-B 20/8
Промышленный пылесос IVR-B 20/8
Промышленный пылесос IVR-B 20/8
Принадлежности