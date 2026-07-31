Аппарат IVR-B 30/15 представляет собой компактный индустриальный пылесос малой габаритной высоты, оптимальный для применения на предприятиях по обработке металлов и пластмасс. Высококачественный мусоросборник из нержавеющей стали рассчитан на самые сложные условия эксплуатации. Патронный фильтр обеспечивает надежный сбор отходов штамповки, стружки и пыли. Использованный при конструировании аппарата принцип разумной минимизации позволил обеспечить максимальную простоту управления и технического обслуживания. Долговечная всасывающая турбина с боковым каналом гарантирует непрерывную эксплуатацию пылесоса (например, в составе технологической линии). Эффективный глушитель уменьшает уровень шума до приемлемого уровня.