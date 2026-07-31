Промышленный пылесос IVR-B 30/15

Мощный малогабаритный встраиваемый пылесос IVR-B 30/15, оснащенный мусоросборником из нержавеющей стали и турбиной с боковым каналом, обладает универсальными возможностями и прекрасно подходит для сбора стружки, отходов штамповки или крупной пыли.

Аппарат IVR-B 30/15 представляет собой компактный индустриальный пылесос малой габаритной высоты, оптимальный для применения на предприятиях по обработке металлов и пластмасс. Высококачественный мусоросборник из нержавеющей стали рассчитан на самые сложные условия эксплуатации. Патронный фильтр обеспечивает надежный сбор отходов штамповки, стружки и пыли. Использованный при конструировании аппарата принцип разумной минимизации позволил обеспечить максимальную простоту управления и технического обслуживания. Долговечная всасывающая турбина с боковым каналом гарантирует непрерывную эксплуатацию пылесоса (например, в составе технологической линии). Эффективный глушитель уменьшает уровень шума до приемлемого уровня.

Особенности и преимущества
Компактные размеры
  • Малые размеры обеспечивает широкий спектр применения.
  • Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.
  • Мощная турбина с боковым каналом позволяет решать разнообразные задачи.
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
  • Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 58 / 210
Разрежение (мбар/кПа) 200 / 20
Объем мусоросборника (л) 30
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1,5
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 77
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 52
Вес (с упаковкой) (кг) 52,559
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 810 x 575 x 520
Промышленный пылесос IVR-B 30/15
Промышленный пылесос IVR-B 30/15
Промышленный пылесос IVR-B 30/15
Промышленный пылесос IVR-B 30/15
Принадлежности