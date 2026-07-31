Промышленный пылесос IVR-B 30/15
Мощный малогабаритный встраиваемый пылесос IVR-B 30/15, оснащенный мусоросборником из нержавеющей стали и турбиной с боковым каналом, обладает универсальными возможностями и прекрасно подходит для сбора стружки, отходов штамповки или крупной пыли.
Аппарат IVR-B 30/15 представляет собой компактный индустриальный пылесос малой габаритной высоты, оптимальный для применения на предприятиях по обработке металлов и пластмасс. Высококачественный мусоросборник из нержавеющей стали рассчитан на самые сложные условия эксплуатации. Патронный фильтр обеспечивает надежный сбор отходов штамповки, стружки и пыли. Использованный при конструировании аппарата принцип разумной минимизации позволил обеспечить максимальную простоту управления и технического обслуживания. Долговечная всасывающая турбина с боковым каналом гарантирует непрерывную эксплуатацию пылесоса (например, в составе технологической линии). Эффективный глушитель уменьшает уровень шума до приемлемого уровня.
Особенности и преимущества
Компактные размеры
- Малые размеры обеспечивает широкий спектр применения.
- Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.
- Мощная турбина с боковым каналом позволяет решать разнообразные задачи.
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|58 / 210
|Разрежение (мбар/кПа)
|200 / 20
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,5
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|52
|Вес (с упаковкой) (кг)
|52,559
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|810 x 575 x 520