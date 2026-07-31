Промышленный пылесос IVR-B 50/30
Компактный встраиваемый индустриальный пылесос IVR-B 50/30, оснащенный долговечной турбиной с боковым каналом и патронным фильтром, предназначен для сбора металлической и другой стружки, отходов штамповки и крупной пыли.
Встраиваемый аппарат IVR-B 50/30 представляет собой компактный индустриальный пылесос малой габаритной высоты, идеально подходящий для интеграции в технологическое оборудование предприятий, занимающихся обработкой металлов и пластмасс. Благодаря принципу разумной минимизации он впечатляет исключительной простотой в обращении и техническом обслуживании. Долговечная всасывающая турбина с боковым каналом гарантирует непрерывную эксплуатацию пылесоса (например, в составе технологической линии). Патронный фильтр, установленный в крышке мусоросборника, позволяет эффективно собирать стружку, отходы штамповки и крупную пыль. Прочный мусоросборник из лакированной листовой стали рассчитан на интенсивную промышленную эксплуатацию. Встроенный глушитель обеспечивает поддержание приемлемого уровня шума.
Особенности и преимущества
Компактные размеры
- Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.
- Малые размеры обеспечивает широкий спектр применения.
- Мощная турбина с боковым каналом позволяет решать разнообразные задачи.
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 315
|Разрежение (мбар/кПа)
|260 / 26
|Объем мусоросборника (л)
|50
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|72
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|70
|Вес (с упаковкой) (кг)
|70,559
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|835 x 715 x 570
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