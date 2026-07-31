Встраиваемый аппарат IVR-B 50/30 представляет собой компактный индустриальный пылесос малой габаритной высоты, идеально подходящий для интеграции в технологическое оборудование предприятий, занимающихся обработкой металлов и пластмасс. Благодаря принципу разумной минимизации он впечатляет исключительной простотой в обращении и техническом обслуживании. Долговечная всасывающая турбина с боковым каналом гарантирует непрерывную эксплуатацию пылесоса (например, в составе технологической линии). Патронный фильтр, установленный в крышке мусоросборника, позволяет эффективно собирать стружку, отходы штамповки и крупную пыль. Прочный мусоросборник из лакированной листовой стали рассчитан на интенсивную промышленную эксплуатацию. Встроенный глушитель обеспечивает поддержание приемлемого уровня шума.