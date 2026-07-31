Промышленный пылесос IVR-B 50/30

Компактный встраиваемый индустриальный пылесос IVR-B 50/30, оснащенный долговечной турбиной с боковым каналом и патронным фильтром, предназначен для сбора металлической и другой стружки, отходов штамповки и крупной пыли.

Встраиваемый аппарат IVR-B 50/30 представляет собой компактный индустриальный пылесос малой габаритной высоты, идеально подходящий для интеграции в технологическое оборудование предприятий, занимающихся обработкой металлов и пластмасс. Благодаря принципу разумной минимизации он впечатляет исключительной простотой в обращении и техническом обслуживании. Долговечная всасывающая турбина с боковым каналом гарантирует непрерывную эксплуатацию пылесоса (например, в составе технологической линии). Патронный фильтр, установленный в крышке мусоросборника, позволяет эффективно собирать стружку, отходы штамповки и крупную пыль. Прочный мусоросборник из лакированной листовой стали рассчитан на интенсивную промышленную эксплуатацию. Встроенный глушитель обеспечивает поддержание приемлемого уровня шума.

Особенности и преимущества
Компактные размеры
  • Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.
  • Малые размеры обеспечивает широкий спектр применения.
  • Мощная турбина с боковым каналом позволяет решать разнообразные задачи.
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
  • Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 88 / 315
Разрежение (мбар/кПа) 260 / 26
Объем мусоросборника (л) 50
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 72
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 70
Вес (с упаковкой) (кг) 70,559
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 835 x 715 x 570
Промышленный пылесос IVR-B 50/30
Промышленный пылесос IVR-B 50/30
Промышленный пылесос IVR-B 50/30
Промышленный пылесос IVR-B 50/30

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