IVC 60/30 Ap M Z22 – компактный промышленный пылесос с износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу, и интерфейсом для соединения с любыми распространенными системами управления технологическим оборудованием. Надежный аппарат может применяться для очистки оборудования, эксплуатируемого на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22), а также использоваться в местах образования вредной для здоровья пыли категории M (средней степени опасности) или в помещениях со строгими требованиями санитарии.