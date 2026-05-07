Универсальное решение для сбора малых и средних объемов мелких и крупных отходов твердых веществ на промышленных предприятиях (в т. ч. на взрывоопасных участках в зоне 22): одномоторный взрывозащищенный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/12-1 H Z22, оснащенный турбиной с бесщеточным электродвигателем. Этот мощный и надежный однофазный аппарат компактен, мобилен, рассчитан на долгий срок службы и идеально подходит для применения на объектах, требующих соблюдения особых мер предосторожности. Инновационная система очистки фильтра Pull & Clean обеспечивает легкую, удобную и эффективную очистку большого звездчатого фильтра класса M непосредственно в процессе работы аппарата. Пылесос дополнительно укомплектован сертифицированным патронным фильтром класса H, что делает его пригодным для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности. Корпус фильтра и мусоросборник выполнены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к воздействию кислот, а шасси – из прочной стали.