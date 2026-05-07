Промышленный пылесос IVM 40/12-1 H Z22
Мобильный промышленный пылесос среднего класса, оснащенный турбиной с бесщеточным электродвигателем, обеспечивает безопасный сбор мелких и крупных отходов твердых веществ класса H. Он пригоден также для эксплуатации на взрывоопасных участках (в зоне 22).
Универсальное решение для сбора малых и средних объемов мелких и крупных отходов твердых веществ на промышленных предприятиях (в т. ч. на взрывоопасных участках в зоне 22): одномоторный взрывозащищенный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/12-1 H Z22, оснащенный турбиной с бесщеточным электродвигателем. Этот мощный и надежный однофазный аппарат компактен, мобилен, рассчитан на долгий срок службы и идеально подходит для применения на объектах, требующих соблюдения особых мер предосторожности. Инновационная система очистки фильтра Pull & Clean обеспечивает легкую, удобную и эффективную очистку большого звездчатого фильтра класса M непосредственно в процессе работы аппарата. Пылесос дополнительно укомплектован сертифицированным патронным фильтром класса H, что делает его пригодным для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности. Корпус фильтра и мусоросборник выполнены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к воздействию кислот, а шасси – из прочной стали.
Особенности и преимущества
Класс H
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера и дополнительным патронным фильтром
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|43,8 / 158
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1 x 1,2
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,6
|Класс вторичного фильтра
|H
|Площадь поверхности вторичного фильтра (м²)
|1,6
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|51
|Вес (с упаковкой) (кг)
|51,774
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1140
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео
Области применения
- Пригодность для эксплуатации в зоне 22 (по классификации ATEX).
- Для сбора малых и средних объемов твердых веществ и пыли класса H
- Пригодность для выполнения самых сложных работ, в т. ч. для сбора клейких материалов