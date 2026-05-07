Промышленный пылесос IVM 40/12-1 H Z22

Мобильный промышленный пылесос среднего класса, оснащенный турбиной с бесщеточным электродвигателем, обеспечивает безопасный сбор мелких и крупных отходов твердых веществ класса H. Он пригоден также для эксплуатации на взрывоопасных участках (в зоне 22).

Универсальное решение для сбора малых и средних объемов мелких и крупных отходов твердых веществ на промышленных предприятиях (в т. ч. на взрывоопасных участках в зоне 22): одномоторный взрывозащищенный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/12-1 H Z22, оснащенный турбиной с бесщеточным электродвигателем. Этот мощный и надежный однофазный аппарат компактен, мобилен, рассчитан на долгий срок службы и идеально подходит для применения на объектах, требующих соблюдения особых мер предосторожности. Инновационная система очистки фильтра Pull & Clean обеспечивает легкую, удобную и эффективную очистку большого звездчатого фильтра класса M непосредственно в процессе работы аппарата. Пылесос дополнительно укомплектован сертифицированным патронным фильтром класса H, что делает его пригодным для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности. Корпус фильтра и мусоросборник выполнены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к воздействию кислот, а шасси – из прочной стали.

Особенности и преимущества
Класс H
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера и дополнительным патронным фильтром
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 43,8 / 158
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 40
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1 x 1,2
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,6
Класс вторичного фильтра H
Площадь поверхности вторичного фильтра (м²) 1,6
Вес (без аксессуаров) (кг) 51
Вес (с упаковкой) (кг) 51,774
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1140

Оснащение

  • Основной фильтр: Звездчатый фильтр
  • Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 H Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 H Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 H Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 H Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 H Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 H Z22

Видео

Области применения
  • Пригодность для эксплуатации в зоне 22 (по классификации ATEX).
  • Для сбора малых и средних объемов твердых веществ и пыли класса H
  • Пригодность для выполнения самых сложных работ, в т. ч. для сбора клейких материалов
Принадлежности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.