Взрывозащищенный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/12-1 M Z22 – универсальное решение для сбора малых или средних объемов крупных и мелких производственных отходов, образующихся при обработке твердых веществ. Он оптимален для применения на производственных участках с повышенными требованиями санитарии и возможностью кратковременного формирования взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Надежный, долговечный, компактный и мобильный аппарат, подключаемый к однофазной электросети, оснащен всасывающей турбиной с бесщеточным электродвигателем. Он подходит для эксплуатации в любых местах, где требуется соблюдение особых мер предосторожности. При этом большие колеса обеспечивают легкую транспортировку к различным местам применения, а инновационная система очистки фильтра Pull & Clean – легкую, удобную и эффективную очистку большого звездчатого фильтра класса M в процессе работы аппарата. Мусоросборник и корпус фильтра изготовлены из высококачественной кислотостойкой стали, а шасси – из прочной стали.