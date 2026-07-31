Промышленный пылесос IVM 40/12-1 M Z22
Мобильный промышленный пылесос среднего класса, оснащенный звездчатым фильтром класса M и турбиной с бесщеточным электродвигателем, предназначен для сбора крупных и мелких отходов твердых веществ на взрывоопасных участках (в зоне ATEX 22).
Взрывозащищенный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/12-1 M Z22 – универсальное решение для сбора малых или средних объемов крупных и мелких производственных отходов, образующихся при обработке твердых веществ. Он оптимален для применения на производственных участках с повышенными требованиями санитарии и возможностью кратковременного формирования взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Надежный, долговечный, компактный и мобильный аппарат, подключаемый к однофазной электросети, оснащен всасывающей турбиной с бесщеточным электродвигателем. Он подходит для эксплуатации в любых местах, где требуется соблюдение особых мер предосторожности. При этом большие колеса обеспечивают легкую транспортировку к различным местам применения, а инновационная система очистки фильтра Pull & Clean – легкую, удобную и эффективную очистку большого звездчатого фильтра класса M в процессе работы аппарата. Мусоросборник и корпус фильтра изготовлены из высококачественной кислотостойкой стали, а шасси – из прочной стали.
Особенности и преимущества
Класс пыли M
- Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|49,4 / 178
|Разрежение (мбар/кПа)
|239 / 23,9
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1 x 1,2
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Длина кабеля (м)
|10
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,6
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|50
|Вес (с упаковкой) (кг)
|50,774
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1140
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Пригодность для эксплуатации в зоне 22 (по классификации ATEX).
- Для сбора малых и средних объемов твердых веществ и пыли класса M
- Пригодность для выполнения самых сложных работ, в т. ч. для сбора клейких материалов