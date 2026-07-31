Промышленный пылесос IVM 40/12-1 M Z22

Мобильный промышленный пылесос среднего класса, оснащенный звездчатым фильтром класса M и турбиной с бесщеточным электродвигателем, предназначен для сбора крупных и мелких отходов твердых веществ на взрывоопасных участках (в зоне ATEX 22).

Взрывозащищенный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/12-1 M Z22 – универсальное решение для сбора малых или средних объемов крупных и мелких производственных отходов, образующихся при обработке твердых веществ. Он оптимален для применения на производственных участках с повышенными требованиями санитарии и возможностью кратковременного формирования взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Надежный, долговечный, компактный и мобильный аппарат, подключаемый к однофазной электросети, оснащен всасывающей турбиной с бесщеточным электродвигателем. Он подходит для эксплуатации в любых местах, где требуется соблюдение особых мер предосторожности. При этом большие колеса обеспечивают легкую транспортировку к различным местам применения, а инновационная система очистки фильтра Pull & Clean – легкую, удобную и эффективную очистку большого звездчатого фильтра класса M в процессе работы аппарата. Мусоросборник и корпус фильтра изготовлены из высококачественной кислотостойкой стали, а шасси – из прочной стали.

Особенности и преимущества
Класс пыли M
  • Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 49,4 / 178
Разрежение (мбар/кПа) 239 / 23,9
Объем мусоросборника (л) 40
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 1 x 1,2
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Длина кабеля (м) 10
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,6
Вес (без аксессуаров) (кг) 50
Вес (с упаковкой) (кг) 50,774
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1140

Оснащение

  • Основной фильтр: Звездчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 M Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 M Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 M Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 M Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 M Z22
Промышленный пылесос IVM 40/12-1 M Z22

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Области применения
  • Пригодность для эксплуатации в зоне 22 (по классификации ATEX).
  • Для сбора малых и средних объемов твердых веществ и пыли класса M
  • Пригодность для выполнения самых сложных работ, в т. ч. для сбора клейких материалов
Принадлежности