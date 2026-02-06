Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос

Мобильный промышленный пылесос среднего класса IVM 60/30 M Z22 с турбиной с боковым каналом сертифицирован по стандарту 2014/34/EU и подходит для универсального использования в промышленной среде, в том числе во взрывоопасных зонах ATEX 22.

Специально предназначен для удаления мелкой, вредной для здоровья или взрывоопасной пыли: Промышленный пылесос среднего класса IVM 60/30 M Z22 оснащен надежной турбиной с боковым каналом и демонстрирует впечатляющие результаты при длительном использовании в условиях производства, в том числе круглосуточно в три смены. Надежный аппарат в прочном стальном корпусе оснащен стойким к кислотам механизмом и бункером из нержавеющей стали, большим гофрированным фильтром класса M и соответствует всем требованиям к оборудованию, используемому во взрывоопасных зонах ATEX 22. Для этого аппарат был сертифицирован по стандарту 2014/34/EU. Большие колеса гарантируют максимальную мобильность, а надежная ручная система очистки фильтра способствует увеличению срока службы фильтра и снижению расходов на обслуживание.

Особенности и преимущества
Класс пыли M
  • Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
  • Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 68 / 244,8
Разрежение (мбар/кПа) 286 / 28,6
Объем мусоросборника (л) 60
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 79
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2
Масса (без принадлежностей) (кг) 102
Вес (с упаковкой) (кг) 102,774
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1040 x 680 x 1840

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос
Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос
Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос
Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос
Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос
Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос
Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос

Видео

Принадлежности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.