Специально предназначен для удаления мелкой, вредной для здоровья или взрывоопасной пыли: Промышленный пылесос среднего класса IVM 60/30 M Z22 оснащен надежной турбиной с боковым каналом и демонстрирует впечатляющие результаты при длительном использовании в условиях производства, в том числе круглосуточно в три смены. Надежный аппарат в прочном стальном корпусе оснащен стойким к кислотам механизмом и бункером из нержавеющей стали, большим гофрированным фильтром класса M и соответствует всем требованиям к оборудованию, используемому во взрывоопасных зонах ATEX 22. Для этого аппарат был сертифицирован по стандарту 2014/34/EU. Большие колеса гарантируют максимальную мобильность, а надежная ручная система очистки фильтра способствует увеличению срока службы фильтра и снижению расходов на обслуживание.