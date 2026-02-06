Промышленный пылесос IVM 60/30 M Z22 Промышленный пылесос
Мобильный промышленный пылесос среднего класса IVM 60/30 M Z22 с турбиной с боковым каналом сертифицирован по стандарту 2014/34/EU и подходит для универсального использования в промышленной среде, в том числе во взрывоопасных зонах ATEX 22.
Специально предназначен для удаления мелкой, вредной для здоровья или взрывоопасной пыли: Промышленный пылесос среднего класса IVM 60/30 M Z22 оснащен надежной турбиной с боковым каналом и демонстрирует впечатляющие результаты при длительном использовании в условиях производства, в том числе круглосуточно в три смены. Надежный аппарат в прочном стальном корпусе оснащен стойким к кислотам механизмом и бункером из нержавеющей стали, большим гофрированным фильтром класса M и соответствует всем требованиям к оборудованию, используемому во взрывоопасных зонах ATEX 22. Для этого аппарат был сертифицирован по стандарту 2014/34/EU. Большие колеса гарантируют максимальную мобильность, а надежная ручная система очистки фильтра способствует увеличению срока службы фильтра и снижению расходов на обслуживание.
Особенности и преимущества
Класс пыли M
- Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|68 / 244,8
|Разрежение (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|79
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|102
|Вес (с упаковкой) (кг)
|102,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1040 x 680 x 1840
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео