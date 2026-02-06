Промышленный пылесос IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 промышленный пылесос супер-класса с мощной турбиной с боковым каналом в 5,5 кВт для безопасного сбора больших объемов потенциально вредной и взрывоопасной пыли. Имеет возможность работы в Зоне 22 и сертифицирован для сбора пыли класса M.
Наш пылесос супер-класса IVS 100/55 M Z22 во взрывозащищенном исполнении с мощной турбиной с боковым каналом в 5,5 кВт подходит для безопасного сбора очень больших объемов пыли представляющей вред для здоровья, модель сертифицирована для пыли класса M и также подходит для использования на объектах с возможностью кратковременного формирования взрывоопасной среды (зона 22). Высокоэффективный аппарат (IE2) подходит как для стационарного так и мобильного продолжительного использования, благодаря таким особенностям как интегрированная система плавного пуска и стандартной промышленной вилке на 16 А. Механизм горизонтальной очистки фильтра обеспечивает оптимальную очистку большого звездчатого фильтра класса M, при этом система равномерного распределения усилия обеспечивает всегда высокую эффективность очистки независимо от того какое усилие прилагается оператором. Разгрузочный механизм со 100-литровым контейнером из нержавеющей стали также упрощает работу и обслуживание. Аппарат отличается продуманными решениями по возможности надежного хранения аксессуаров непосредственного на его корпусе.
Особенности и преимущества
Класс пыли M
- Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVS
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
- Благодаря специальному покрытию фильтр пригоден даже для сбора маслянистой или клейкой пыли.
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|138 / 500
|Разрежение (мбар/кПа)
|240 / 24
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|Из нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|157
|Вес (с упаковкой) (кг)
|157,862
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 686 x 1500
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера