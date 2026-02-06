Наш пылесос супер-класса IVS 100/55 M Z22 во взрывозащищенном исполнении с мощной турбиной с боковым каналом в 5,5 кВт подходит для безопасного сбора очень больших объемов пыли представляющей вред для здоровья, модель сертифицирована для пыли класса M и также подходит для использования на объектах с возможностью кратковременного формирования взрывоопасной среды (зона 22). Высокоэффективный аппарат (IE2) подходит как для стационарного так и мобильного продолжительного использования, благодаря таким особенностям как интегрированная система плавного пуска и стандартной промышленной вилке на 16 А. Механизм горизонтальной очистки фильтра обеспечивает оптимальную очистку большого звездчатого фильтра класса M, при этом система равномерного распределения усилия обеспечивает всегда высокую эффективность очистки независимо от того какое усилие прилагается оператором. Разгрузочный механизм со 100-литровым контейнером из нержавеющей стали также упрощает работу и обслуживание. Аппарат отличается продуманными решениями по возможности надежного хранения аксессуаров непосредственного на его корпусе.