Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22

Промышленный пылесос супер-класса IVS 100/75 M Z22 отличается наиболее мощной турбиной с боковым каналом в 7,5 кВт в нашей линейке промышленных пылесосов. Взрывозащищенный аппарат имеет возможность работы в Зоне 22 и сертифицирован для сбора пыли класса M.

Топовая модель в линейке наших промышленных пылесосов супер-класса во взрывозащищенном исполнении: IVS 100/75 M Z22 впечатляет широкой сферой применения, наивысшим уровнем безопасности и превосходными данными по производительности. Аппарат оснащен 7,5 кВт турбиной с боковым каналом с классом энергоэффективности IE2 и системой плавного пуска для избежания нежелательных скачков мощности при включении, подходит как для мобильного, так и стационарного применения. Модель оптимальна для сбора очень больших объемов мелкой пыли которая может предоставлять вред для здоровья и потенциально взрывоопасна, благодаря допуску для использования в Зоне 22 и сертифицированию для возможности сбора пыли класса M. Отчасти это также возможно за счет использования компактного 16-складчатого зведчатого фильтра класса M с большой фильтрующей поверхностью. Горизонтальный механизм очистки фильтра обеспечивает оптимальную силу всасывания в течение всего времени, при этом 100-литровый мусоросборник из нержавеющей стали с удобной разгрузкой отвечает за длительные рабочие интервалы и простую утилизацию собранного мусора. Предусмотрены также различные варианты хранения аксессуаров на корпусе обеспечивающие безопасность устройства при транспортировке и отсутствие возможности что-либо потерять.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22: Пригодность для уборки на взрывоопасных участках
Пригодность для уборки на взрывоопасных участках
Взрывозащищенные пылесосы серии IVS, соответствующие последнему слову техники, гарантируют максимальную безопасность. Аппараты обеспечивают надежный сбор взрывоопасной и вредной для здоровья пыли.
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22: Плавный пуск для защиты электросети
Плавный пуск для защиты электросети
Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети. Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию. Для эксплуатации аппарата достаточно предохранителя низкого номинала (при силе тока до 5,5 А достаточно предохранителя на 16 А).
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22: Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборника
Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборника
Быстрое и легкое отсоединение и последующее опорожнение мусоросборника Практичная ручка мусоросборника облегчает перемещение мусоросборника к месту утилизации собранного мусора Большие ролики, рассчитанные на промышленные условия эксплуатации, позволяют легко перемещать полностью заполненный мусоросборник даже по неровным полам.
Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра
  • Рукоятка для ручной очистки фильтра расположена на удобной для работы высоте и делает процесс очистки фильтра комфортным.
  • Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях
  • Более длительный срок службы фильтра благодаря возможности его частой очистки с постоянно высокой эффективностью
Удобство в обращении
  • Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
  • Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля
Устройство дистанционного управления (опция)
  • Дистанционное управление работой устройства на расстоянии до 100 м.
  • Дистанционное управление экономит время и силы.
  • Оптимальное использование пространства: пылесос можно разместить, например, в технологическом помещении.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 536
Разрежение (мбар/кПа) 290 / 29
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора Из нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 7,5
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Масса (без принадлежностей) (кг) 180
Вес (с упаковкой) (кг) 180,862
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 686 x 1495

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Принадлежности
