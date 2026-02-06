Промышленный пылесос IVS 100/75 M Z22
Промышленный пылесос супер-класса IVS 100/75 M Z22 отличается наиболее мощной турбиной с боковым каналом в 7,5 кВт в нашей линейке промышленных пылесосов. Взрывозащищенный аппарат имеет возможность работы в Зоне 22 и сертифицирован для сбора пыли класса M.
Топовая модель в линейке наших промышленных пылесосов супер-класса во взрывозащищенном исполнении: IVS 100/75 M Z22 впечатляет широкой сферой применения, наивысшим уровнем безопасности и превосходными данными по производительности. Аппарат оснащен 7,5 кВт турбиной с боковым каналом с классом энергоэффективности IE2 и системой плавного пуска для избежания нежелательных скачков мощности при включении, подходит как для мобильного, так и стационарного применения. Модель оптимальна для сбора очень больших объемов мелкой пыли которая может предоставлять вред для здоровья и потенциально взрывоопасна, благодаря допуску для использования в Зоне 22 и сертифицированию для возможности сбора пыли класса M. Отчасти это также возможно за счет использования компактного 16-складчатого зведчатого фильтра класса M с большой фильтрующей поверхностью. Горизонтальный механизм очистки фильтра обеспечивает оптимальную силу всасывания в течение всего времени, при этом 100-литровый мусоросборник из нержавеющей стали с удобной разгрузкой отвечает за длительные рабочие интервалы и простую утилизацию собранного мусора. Предусмотрены также различные варианты хранения аксессуаров на корпусе обеспечивающие безопасность устройства при транспортировке и отсутствие возможности что-либо потерять.
Особенности и преимущества
Пригодность для уборки на взрывоопасных участкахВзрывозащищенные пылесосы серии IVS, соответствующие последнему слову техники, гарантируют максимальную безопасность. Аппараты обеспечивают надежный сбор взрывоопасной и вредной для здоровья пыли.
Плавный пуск для защиты электросетиНизкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети. Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию. Для эксплуатации аппарата достаточно предохранителя низкого номинала (при силе тока до 5,5 А достаточно предохранителя на 16 А).
Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборникаБыстрое и легкое отсоединение и последующее опорожнение мусоросборника Практичная ручка мусоросборника облегчает перемещение мусоросборника к месту утилизации собранного мусора Большие ролики, рассчитанные на промышленные условия эксплуатации, позволяют легко перемещать полностью заполненный мусоросборник даже по неровным полам.
Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра
- Рукоятка для ручной очистки фильтра расположена на удобной для работы высоте и делает процесс очистки фильтра комфортным.
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях
- Более длительный срок службы фильтра благодаря возможности его частой очистки с постоянно высокой эффективностью
Удобство в обращении
- Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля
Устройство дистанционного управления (опция)
- Дистанционное управление работой устройства на расстоянии до 100 м.
- Дистанционное управление экономит время и силы.
- Оптимальное использование пространства: пылесос можно разместить, например, в технологическом помещении.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 536
|Разрежение (мбар/кПа)
|290 / 29
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|Из нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|7,5
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|180
|Вес (с упаковкой) (кг)
|180,862
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 686 x 1495
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера