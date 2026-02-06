Топовая модель в линейке наших промышленных пылесосов супер-класса во взрывозащищенном исполнении: IVS 100/75 M Z22 впечатляет широкой сферой применения, наивысшим уровнем безопасности и превосходными данными по производительности. Аппарат оснащен 7,5 кВт турбиной с боковым каналом с классом энергоэффективности IE2 и системой плавного пуска для избежания нежелательных скачков мощности при включении, подходит как для мобильного, так и стационарного применения. Модель оптимальна для сбора очень больших объемов мелкой пыли которая может предоставлять вред для здоровья и потенциально взрывоопасна, благодаря допуску для использования в Зоне 22 и сертифицированию для возможности сбора пыли класса M. Отчасти это также возможно за счет использования компактного 16-складчатого зведчатого фильтра класса M с большой фильтрующей поверхностью. Горизонтальный механизм очистки фильтра обеспечивает оптимальную силу всасывания в течение всего времени, при этом 100-литровый мусоросборник из нержавеющей стали с удобной разгрузкой отвечает за длительные рабочие интервалы и простую утилизацию собранного мусора. Предусмотрены также различные варианты хранения аксессуаров на корпусе обеспечивающие безопасность устройства при транспортировке и отсутствие возможности что-либо потерять.