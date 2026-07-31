Промышленный пылесос ID 350/110 Afc

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос ID 350/110 Afc: Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Промышленный пылесос ID 350/110 Afc: Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Утилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания.
Промышленный пылесос ID 350/110 Afc: Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очистки
Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очистки
Проваренные швы гарантируют долгий срок службы карманного фильтра.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 972 / 3500
Разрежение (мбар/кПа) 71 / 7,1
Объем мусоросборника (л) 100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 11
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 24
Номин. диаметр соединения НД 250
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 754
Вес (с упаковкой) (кг) 797
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1460 x 1389 x 3093
Промышленный пылесос ID 350/110 Afc
Промышленный пылесос ID 350/110 Afc

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