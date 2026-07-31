Промышленный пылесос ID 350/110 Afc
Особенности и преимущества
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узлаУтилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания.
Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очисткиПроваренные швы гарантируют долгий срок службы карманного фильтра.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|972 / 3500
|Разрежение (мбар/кПа)
|71 / 7,1
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|11
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|24
|Номин. диаметр соединения
|НД 250
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|75
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|754
|Вес (с упаковкой) (кг)
|797
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1460 x 1389 x 3093
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