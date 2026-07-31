Компактное устройство, прочная конструкция. Предназначен для cбора металла, дерева, пластмассы, бумаги, кожи, акрилового стекла в виде пыли, стружки, гранул и волокон, древесной пыли. Возможно всасывания больших кусков материала, битого стекла, бутылки. Всасывающему устройству было присвоен символ СЕ и выполнен в соответствии директивами EC. Шумоизолированное и защищенное от брызг устройство с высококачественным радиальным мотором. Резервуар фильтра с предварительным сепаратором и механическим встряхиванием; складчатый фильтр с площадью фильтрования 9,0 м2, категории «М» в соответствии BIA ZH1/487,. Подъемное устройство для закрытия накопительного резервуара Накопительный резервуар объемом 170 л, сделанный из стали. Шасси с 2 управляющими роликами на шариковых подшипниках с фиксацией, 2 зафиксированных ролика на шариковых подшипниках Окраска: RAL 5015 (лазурно-голубая) / 9006 (бело-алюминиевая) Благодаря высокому потоку воздуха возможно подключение к 2 обрабатывающим станкам или всасывающим постам.