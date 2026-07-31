Промышленный пылесос RE 120 D 2,2

Мобильный пылеулавливатель Ringler RE 120 Предназначен для cбора металла, дерева, пластмассы, бумаги, кожи, акрилового стекла в виде пыли, стружки, гранул и волокон, древесной пыли.

Компактное устройство, прочная конструкция. Предназначен для cбора металла, дерева, пластмассы, бумаги, кожи, акрилового стекла в виде пыли, стружки, гранул и волокон, древесной пыли. Возможно всасывания больших кусков материала, битого стекла, бутылки. Всасывающему устройству было присвоен символ СЕ и выполнен в соответствии директивами EC. Шумоизолированное и защищенное от брызг устройство с высококачественным радиальным мотором. Резервуар фильтра с предварительным сепаратором и механическим встряхиванием; складчатый фильтр с площадью фильтрования 9,0 м2, категории «М» в соответствии BIA ZH1/487,. Подъемное устройство для закрытия накопительного резервуара Накопительный резервуар объемом 170 л, сделанный из стали. Шасси с 2 управляющими роликами на шариковых подшипниках с фиксацией, 2 зафиксированных ролика на шариковых подшипниках Окраска: RAL 5015 (лазурно-голубая) / 9006 (бело-алюминиевая) Благодаря высокому потоку воздуха возможно подключение к 2 обрабатывающим станкам или всасывающим постам.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос RE 120 D 2,2: Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Промышленный пылесос RE 120 D 2,2: Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Промышленный пылесос RE 120 D 2,2: Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
Утилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 370 / 1329
Разрежение (мбар/кПа) 33 / 3,3
Объем мусоросборника (л) 170
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,2
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 9
Номин. диаметр соединения НД 140
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 158
Вес (с упаковкой) (кг) 163
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 790 x 1580

Оснащение

  • Фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
Промышленный пылесос RE 120 D 2,2
Промышленный пылесос RE 120 D 2,2

Видео

Принадлежности