Промышленный пылесос RE 120 D 2,2
Мобильный пылеулавливатель Ringler RE 120 Предназначен для cбора металла, дерева, пластмассы, бумаги, кожи, акрилового стекла в виде пыли, стружки, гранул и волокон, древесной пыли.
Компактное устройство, прочная конструкция. Предназначен для cбора металла, дерева, пластмассы, бумаги, кожи, акрилового стекла в виде пыли, стружки, гранул и волокон, древесной пыли. Возможно всасывания больших кусков материала, битого стекла, бутылки. Всасывающему устройству было присвоен символ СЕ и выполнен в соответствии директивами EC. Шумоизолированное и защищенное от брызг устройство с высококачественным радиальным мотором. Резервуар фильтра с предварительным сепаратором и механическим встряхиванием; складчатый фильтр с площадью фильтрования 9,0 м2, категории «М» в соответствии BIA ZH1/487,. Подъемное устройство для закрытия накопительного резервуара Накопительный резервуар объемом 170 л, сделанный из стали. Шасси с 2 управляющими роликами на шариковых подшипниках с фиксацией, 2 зафиксированных ролика на шариковых подшипниках Окраска: RAL 5015 (лазурно-голубая) / 9006 (бело-алюминиевая) Благодаря высокому потоку воздуха возможно подключение к 2 обрабатывающим станкам или всасывающим постам.
Особенности и преимущества
Соответствие классу M для обеспечения безопасности трудаСистема фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узлаСнабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространениемУтилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|370 / 1329
|Разрежение (мбар/кПа)
|33 / 3,3
|Объем мусоросборника (л)
|170
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,2
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|9
|Номин. диаметр соединения
|НД 140
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|75
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|158
|Вес (с упаковкой) (кг)
|163
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 790 x 1580
Оснащение
- Фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
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