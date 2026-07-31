Промышленный пылесос RE 9/30 3,2m² Handrüttler
Особенности и преимущества
Долговечный промываемый карманный фильтр для обеспечения стабильной силы всасыванияНизкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения. Конструкция фильтра с армирующей решеткой обеспечивает высочайшую эффективность его ручной очистки.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узлаСнабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пылиУтилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу. Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Простая система ручной виброочистки фильтра
- Регулярная очистка фильтра при помощи рычага обеспечивает постоянное сохранение высокой силы всасывания.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|250 / 900
|Разрежение (мбар/кПа)
|48 / 4,8
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|Металл
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|3,2
|Номин. диаметр соединения
|НД 120
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|270
|Вес (с упаковкой) (кг)
|270,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1450 x 760 x 1680
Оснащение
- Фильтр: Карманный фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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