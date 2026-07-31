Промышленный пылесос RE 9/30 3,2m² Handrüttler

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос RE 9/30 3,2m² Handrüttler: Долговечный промываемый карманный фильтр для обеспечения стабильной силы всасывания
Долговечный промываемый карманный фильтр для обеспечения стабильной силы всасывания
Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения. Конструкция фильтра с армирующей решеткой обеспечивает высочайшую эффективность его ручной очистки.
Промышленный пылесос RE 9/30 3,2m² Handrüttler: Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Промышленный пылесос RE 9/30 3,2m² Handrüttler: Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пыли
Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пыли
Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу. Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Простая система ручной виброочистки фильтра
  • Регулярная очистка фильтра при помощи рычага обеспечивает постоянное сохранение высокой силы всасывания.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 250 / 900
Разрежение (мбар/кПа) 48 / 4,8
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора Металл
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 3,2
Номин. диаметр соединения НД 120
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 270
Вес (с упаковкой) (кг) 270,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1450 x 760 x 1680

Оснащение

  • Фильтр: Карманный фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос RE 9/30 3,2m² Handrüttler
Промышленный пылесос RE 9/30 3,2m² Handrüttler

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