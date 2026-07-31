Промышленный пылесос RE D
Особенности и преимущества
Соответствие классу M для обеспечения безопасности трудаСистема фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узлаСнабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространениемУтилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания. Безопасная утилизация пыли, собирающейся в полиэтиленовом мешке.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|370 / 1329
|Разрежение (мбар/кПа)
|33 / 3,3
|Объем мусоросборника (л)
|170
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,2
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|9
|Номин. диаметр соединения
|НД 140
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|75
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|174
|Вес (с упаковкой) (кг)
|174
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 780 x 1580
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Области применения
- Для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (ПДК ≥ 0,1 мг/м³)