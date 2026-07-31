Промышленный пылесос RE D

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос RE D: Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Промышленный пылесос RE D: Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Промышленный пылесос RE D: Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
Утилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания. Безопасная утилизация пыли, собирающейся в полиэтиленовом мешке.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 370 / 1329
Разрежение (мбар/кПа) 33 / 3,3
Объем мусоросборника (л) 170
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,2
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 9
Номин. диаметр соединения НД 140
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 174
Вес (с упаковкой) (кг) 174
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 780 x 1580
Промышленный пылесос RE D
Промышленный пылесос RE D

Видео

Области применения
  • Для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
Принадлежности