Промышленный пылесос RE D

Особенности и преимущества
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
  • Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
  • Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу.
  • Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Удобная очистка фильтра при помощи механизма виброочистки с электроприводом
  • Удобная и эффективная очистка фильтра и обеспечение стабильной силы всасывания.
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
  • Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 87,5 / 315
Разрежение (мбар/кПа) 260 / 26
Объем мусоросборника (л) 50
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 3,2
Номин. диаметр соединения НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 170
Вес (с упаковкой) (кг) 170,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 915 x 777 x 1938
Промышленный пылесос RE D
Промышленный пылесос RE D

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Принадлежности