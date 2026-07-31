Промышленный пылесос RE D
Особенности и преимущества
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
- Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
- Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу.
- Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Удобная очистка фильтра при помощи механизма виброочистки с электроприводом
- Удобная и эффективная очистка фильтра и обеспечение стабильной силы всасывания.
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
- Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|87,5 / 315
|Разрежение (мбар/кПа)
|260 / 26
|Объем мусоросборника (л)
|50
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|3,2
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|170
|Вес (с упаковкой) (кг)
|170,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 777 x 1938
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