Промышленный пылесос RE D
Особенности и преимущества
Соответствие классу M для обеспечения безопасности трудаСистема фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узлаСнабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространениемУтилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу. Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|138 / 495
|Разрежение (мбар/кПа)
|140 / 14
|Объем мусоросборника (л)
|50
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|4
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|3,2
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|200
|Вес (с упаковкой) (кг)
|200,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 777 x 1824
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