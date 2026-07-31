Промышленный пылесос RE D

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос RE D: Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Промышленный пылесос RE D: Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Промышленный пылесос RE D: Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу. Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 138 / 495
Разрежение (мбар/кПа) 140 / 14
Объем мусоросборника (л) 50
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 4
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 3,2
Номин. диаметр соединения НД 70
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 200
Вес (с упаковкой) (кг) 200,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 915 x 777 x 1824
Промышленный пылесос RE D
Промышленный пылесос RE D

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Принадлежности