Промышленный пылесос RE D
Особенности и преимущества
Соответствие классу M для обеспечения безопасности трудаСистема фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узлаСнабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очисткиПроваренные швы гарантируют долгий срок службы карманного фильтра.
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
- Утилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|738 / 2655
|Разрежение (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Объем мусоросборника (л)
|50
|Материал контейнера для мусора
|Металл
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 175
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|370
|Вес (с упаковкой) (кг)
|469
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1086 x 1363 x 2667
Оснащение
- Фильтр: Карманный фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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