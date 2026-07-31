Промышленный пылесос RE D

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос RE D: Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Промышленный пылесос RE D: Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Промышленный пылесос RE D: Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очистки
Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очистки
Проваренные швы гарантируют долгий срок службы карманного фильтра.
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
  • Утилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 738 / 2655
Разрежение (мбар/кПа) 47 / 4,7
Объем мусоросборника (л) 50
Материал контейнера для мусора Металл
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 5,5
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 175
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 370
Вес (с упаковкой) (кг) 469
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1086 x 1363 x 2667

Оснащение

  • Фильтр: Карманный фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос RE D
Промышленный пылесос RE D

Видео

Принадлежности