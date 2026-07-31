Промышленный пылесос ID 130/22 Z22
Решение для эксплуатации во взрывоопасной зоне 22: аспирационная установка ID 130/22 Z22, предназначенная для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (с ПДК > 0,1 мг/м³). В прочном мобильном исполнении, с трехфазным приводом.
Разработанная для всасывания больших объемов мелкой стружки и опасной для здоровья пыли (ПДКр.з. > 0,1 мг/м³), а также для использования во взрывоопасных областях (зона 22), мобильная промышленная аспирационная установка ID 130/22 Z22 отлично подходит для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Кроме того, ее мощная и энергоэффективная (IE2) центробежная турбина с высоким объемным потоком воздуха позволяет обеспечить непрерывную работу в трехсменном режиме. Мобильная установка с трехфазным приводом мощностью 2,2 кВт оснащена системой фильтрации пыли класса M, встроенным механическим устройством виброочистки фильтра и 170-литровым мусоросборником, который легко опускается для опорожнения с помощью шасси с разгрузочным механизмом без снятия приводного узла. При этом полиэтиленовый мешок со встроенным механизмом запирания и компенсационный шланг на аппарате обеспечивают опорожнение и безопасную утилизацию отходов с минимальным распространением пыли. При эксплуатации с диаметром 120 аппарат имеет сертификат DGUV H3 для древесной пыли. Это обеспечивает максимальное содержание остаточной пыли в обратном воздухе не более 0,1 мг/м³ и, соответственно, высокий уровень защиты здоровья.
Особенности и преимущества
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера и дополнительным патронным фильтром
- Низкие затраты, долгий срок службы и простота обслуживания.
- Конструкция карманного фильтра с армирующими решетками обеспечивает высочайшую эффективность его очистки.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
- Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
- Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Сертификат DGUV H3 для древесной пыли
- Сертификат H3 действителен при использовании устройства с DN 120.
- Безопасная утилизация пыли, собирающейся в полиэтиленовом мешке.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|369 / 1329
|Разрежение (мбар/кПа)
|25 / 2,5
|Объем мусоросборника (л)
|170
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,2
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|9
|Номин. диаметр соединения
|НД 140
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|72
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|164
|Вес (с упаковкой) (кг)
|168
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 790 x 1580
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (ПДК ≥ 0,1 мг/м³)