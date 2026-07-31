Промышленный пылесос ID 130/22 Z22

Решение для эксплуатации во взрывоопасной зоне 22: аспирационная установка ID 130/22 Z22, предназначенная для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (с ПДК > 0,1 мг/м³). В прочном мобильном исполнении, с трехфазным приводом.

Разработанная для всасывания больших объемов мелкой стружки и опасной для здоровья пыли (ПДКр.з. > 0,1 мг/м³), а также для использования во взрывоопасных областях (зона 22), мобильная промышленная аспирационная установка ID 130/22 Z22 отлично подходит для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Кроме того, ее мощная и энергоэффективная (IE2) центробежная турбина с высоким объемным потоком воздуха позволяет обеспечить непрерывную работу в трехсменном режиме. Мобильная установка с трехфазным приводом мощностью 2,2 кВт оснащена системой фильтрации пыли класса M, встроенным механическим устройством виброочистки фильтра и 170-литровым мусоросборником, который легко опускается для опорожнения с помощью шасси с разгрузочным механизмом без снятия приводного узла. При этом полиэтиленовый мешок со встроенным механизмом запирания и компенсационный шланг на аппарате обеспечивают опорожнение и безопасную утилизацию отходов с минимальным распространением пыли. При эксплуатации с диаметром 120 аппарат имеет сертификат DGUV H3 для древесной пыли. Это обеспечивает максимальное содержание остаточной пыли в обратном воздухе не более 0,1 мг/м³ и, соответственно, высокий уровень защиты здоровья.

Особенности и преимущества
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера и дополнительным патронным фильтром
  • Низкие затраты, долгий срок службы и простота обслуживания.
  • Конструкция карманного фильтра с армирующими решетками обеспечивает высочайшую эффективность его очистки.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
  • Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
  • Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Сертификат DGUV H3 для древесной пыли
  • Сертификат H3 действителен при использовании устройства с DN 120.
  • Безопасная утилизация пыли, собирающейся в полиэтиленовом мешке.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 369 / 1329
Разрежение (мбар/кПа) 25 / 2,5
Объем мусоросборника (л) 170
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,2
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 9
Номин. диаметр соединения НД 140
Уровень звукового давления (дБ(А)) 72
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 164
Вес (с упаковкой) (кг) 168
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 790 x 1580

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22

Видео

Области применения
  • Для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
Принадлежности