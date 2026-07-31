Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc

Компактная и мобильная аспирационная установка ID 130/22 Z22 Afc с системой очистки фильтра, приводимой в действие электродвигателем, предназначена для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³) на взрывоопасных участках (в зоне 22).

Мобильная промышленная аспирационная установка ID 130/22 Z22 Afc с потребляемой мощностью 2,2 кВт и системой фильтрации класса M рассчитана на сбор больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (с предельно допустимой концентрацией на рабочем месте ≥ 0,1 мг/м³) на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Эффективная очистка долговечного фильтра обеспечивается механизмом виброочистки с электроприводом. Аспирационная установка оснащена мощной центробежной турбиной с высоким объемным потоком воздуха, приводимой в действие энергоэффективным (класс IE2) электродвигателем, рассчитанным на непрерывную работу в трехсменном режиме. Прочная и удобная в обслуживании конструкция установки также соответствует требованиям интенсивной промышленной эксплуатации. Шасси с разгрузочным механизмом позволяет удобно разгружать большой 170-литровый мусоросборник без снятия приводного узла. Благодаря полиэтиленовому мешку со встроенным механизмом запирания и компенсационному шлангу на аппарате опорожнение мусоросборника происходит безопасно и с минимальным распространением пыли. При эксплуатации с диаметром 120 аппарат имеет сертификат DGUV H3 для древесной пыли. Это обеспечивает максимальное содержание остаточной пыли в обратном воздухе не более 0,1 мг/м³ и, соответственно, высокий уровень защиты здоровья.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc: Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc: Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc: Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространением
Утилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания. Безопасная утилизация пыли, собирающейся в полиэтиленовом мешке.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 370 / 1329
Разрежение (мбар/кПа) 33 / 3,3
Объем мусоросборника (л) 170
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,2
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 9
Номин. диаметр соединения НД 140
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 174
Вес (с упаковкой) (кг) 175
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 780 x 1580

Оснащение

  • Фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc
Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc

Видео

Области применения
  • Для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Пригодность для эксплуатации в зоне 22 (по классификации ATEX).
Принадлежности