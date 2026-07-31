Промышленный пылесос ID 130/22 Z22 Afc
Компактная и мобильная аспирационная установка ID 130/22 Z22 Afc с системой очистки фильтра, приводимой в действие электродвигателем, предназначена для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³) на взрывоопасных участках (в зоне 22).
Мобильная промышленная аспирационная установка ID 130/22 Z22 Afc с потребляемой мощностью 2,2 кВт и системой фильтрации класса M рассчитана на сбор больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (с предельно допустимой концентрацией на рабочем месте ≥ 0,1 мг/м³) на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Эффективная очистка долговечного фильтра обеспечивается механизмом виброочистки с электроприводом. Аспирационная установка оснащена мощной центробежной турбиной с высоким объемным потоком воздуха, приводимой в действие энергоэффективным (класс IE2) электродвигателем, рассчитанным на непрерывную работу в трехсменном режиме. Прочная и удобная в обслуживании конструкция установки также соответствует требованиям интенсивной промышленной эксплуатации. Шасси с разгрузочным механизмом позволяет удобно разгружать большой 170-литровый мусоросборник без снятия приводного узла. Благодаря полиэтиленовому мешку со встроенным механизмом запирания и компенсационному шлангу на аппарате опорожнение мусоросборника происходит безопасно и с минимальным распространением пыли. При эксплуатации с диаметром 120 аппарат имеет сертификат DGUV H3 для древесной пыли. Это обеспечивает максимальное содержание остаточной пыли в обратном воздухе не более 0,1 мг/м³ и, соответственно, высокий уровень защиты здоровья.
Особенности и преимущества
Соответствие классу M для обеспечения безопасности трудаСистема фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узлаСнабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Система утилизации вредной для здоровья пыли с ее минимальным распространениемУтилизация с минимальным распространением пыли благодаря полиэтиленовому мешку с механизмом запирания. Безопасная утилизация пыли, собирающейся в полиэтиленовом мешке.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|370 / 1329
|Разрежение (мбар/кПа)
|33 / 3,3
|Объем мусоросборника (л)
|170
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,2
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|9
|Номин. диаметр соединения
|НД 140
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|75
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|174
|Вес (с упаковкой) (кг)
|175
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 780 x 1580
Оснащение
- Фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Для удаления больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Пригодность для эксплуатации в зоне 22 (по классификации ATEX).