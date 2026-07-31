Мобильная промышленная аспирационная установка ID 130/22 Z22 Afc с потребляемой мощностью 2,2 кВт и системой фильтрации класса M рассчитана на сбор больших объемов мелкой стружки и вредной для здоровья пыли (с предельно допустимой концентрацией на рабочем месте ≥ 0,1 мг/м³) на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Эффективная очистка долговечного фильтра обеспечивается механизмом виброочистки с электроприводом. Аспирационная установка оснащена мощной центробежной турбиной с высоким объемным потоком воздуха, приводимой в действие энергоэффективным (класс IE2) электродвигателем, рассчитанным на непрерывную работу в трехсменном режиме. Прочная и удобная в обслуживании конструкция установки также соответствует требованиям интенсивной промышленной эксплуатации. Шасси с разгрузочным механизмом позволяет удобно разгружать большой 170-литровый мусоросборник без снятия приводного узла. Благодаря полиэтиленовому мешку со встроенным механизмом запирания и компенсационному шлангу на аппарате опорожнение мусоросборника происходит безопасно и с минимальным распространением пыли. При эксплуатации с диаметром 120 аппарат имеет сертификат DGUV H3 для древесной пыли. Это обеспечивает максимальное содержание остаточной пыли в обратном воздухе не более 0,1 мг/м³ и, соответственно, высокий уровень защиты здоровья.