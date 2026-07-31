Разработанная для всасывания больших объемов мелкой стружки и опасной для здоровья пыли (ПДКр.з. > 0,1 мг/м³), а также для использования во взрывоопасных областях (зона 22), мобильная промышленная аспирационная установка ID 130/22 Z22 отлично подходит для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Кроме того, ее мощная и энергоэффективная (IE2) центробежная турбина с высоким объемным потоком воздуха позволяет обеспечить непрерывную работу в трехсменном режиме. Мобильная установка с трехфазным приводом мощностью 2,2 кВт оснащена системой фильтрации пыли класса M, встроенным механическим устройством виброочистки фильтра и 170-литровым мусоросборником, который легко опускается для опорожнения с помощью шасси с разгрузочным механизмом без снятия приводного узла. При этом полиэтиленовый мешок со встроенным механизмом запирания и компенсационный шланг на аппарате обеспечивают опорожнение и безопасную утилизацию отходов с минимальным распространением пыли. При эксплуатации с диаметром 120 аппарат имеет сертификат DGUV H3 для древесной пыли. Это обеспечивает максимальное содержание остаточной пыли в обратном воздухе не более 0,1 мг/м³ и, соответственно, высокий уровень защиты здоровья.