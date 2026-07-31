Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22

Тихая (64 дБ(А)) аспирационная установка ID 90/30 Afc Z22 пригодна для надежного удаления больших объемов пыли, в т. ч. на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Она оснащена электрической системой виброочистки фильтра.

Аспирационная установка Kärcher ID 90/30 Afc Z22 может без проблем эксплуатироваться даже на взрывоопасных производственных участках. От аналогичной модели ID 90/30 Afc она отличается наличием дополнительных датчика направления вращения и оптического сигнализатора, а также системой управления и, как следствие, допуском к эксплуатации в зоне 22. Исключительно экономичная установка с низким уровнем шума (64 дБ(А)) пригодна для работы в многосменном режиме и обеспечивает непрерывный сбор взвешенной или осевшей пыли при работе станков или производственных линий. Высокоэффективная радиальная турбина класса IE 3 обеспечивает стабильное высокое значение объемного потока воздуха на уровне 900 м³/ч, что в сочетании с большой площадью основного фильтра класса M (3,2 м²) гарантирует продолжительную работу даже при удалении больших объемов пыли. Очистка фильтра производится автоматически при помощи электрического вибромеханизма.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22: Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очистки
Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очистки
Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения. Удобная и эффективная очистка фильтра и обеспечение стабильной высокой силы всасывания.
Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22: Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22: Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пыли
Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пыли
Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу. Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Удобная очистка фильтра при помощи механизма виброочистки с электроприводом
  • Удобная и эффективная очистка фильтра и обеспечение стабильной силы всасывания.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 250 / 900
Разрежение (мбар/кПа) 48 / 4,8
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора Металл
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Площадь поверхности фильтра (м²) 3,2
Номин. диаметр соединения НД 120
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64
Класс основного фильтра M
Вес (без аксессуаров) (кг) 314
Вес (с упаковкой) (кг) 301,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1497 x 800 x 1690

Оснащение

  • Фильтр: Карманный фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22
Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22
Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22
Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22

Видео

Принадлежности