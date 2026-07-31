Промышленный пылесос ID 90/30 Afc Z22
Тихая (64 дБ(А)) аспирационная установка ID 90/30 Afc Z22 пригодна для надежного удаления больших объемов пыли, в т. ч. на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Она оснащена электрической системой виброочистки фильтра.
Аспирационная установка Kärcher ID 90/30 Afc Z22 может без проблем эксплуатироваться даже на взрывоопасных производственных участках. От аналогичной модели ID 90/30 Afc она отличается наличием дополнительных датчика направления вращения и оптического сигнализатора, а также системой управления и, как следствие, допуском к эксплуатации в зоне 22. Исключительно экономичная установка с низким уровнем шума (64 дБ(А)) пригодна для работы в многосменном режиме и обеспечивает непрерывный сбор взвешенной или осевшей пыли при работе станков или производственных линий. Высокоэффективная радиальная турбина класса IE 3 обеспечивает стабильное высокое значение объемного потока воздуха на уровне 900 м³/ч, что в сочетании с большой площадью основного фильтра класса M (3,2 м²) гарантирует продолжительную работу даже при удалении больших объемов пыли. Очистка фильтра производится автоматически при помощи электрического вибромеханизма.
Особенности и преимущества
Долговечный промываемый карманный фильтр с электрической системой очисткиНизкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения. Удобная и эффективная очистка фильтра и обеспечение стабильной высокой силы всасывания.
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узлаСнабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пылиУтилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу. Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Удобная очистка фильтра при помощи механизма виброочистки с электроприводом
- Удобная и эффективная очистка фильтра и обеспечение стабильной силы всасывания.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|250 / 900
|Разрежение (мбар/кПа)
|48 / 4,8
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|Металл
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|3,2
|Номин. диаметр соединения
|НД 120
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Класс основного фильтра
|M
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|314
|Вес (с упаковкой) (кг)
|301,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1497 x 800 x 1690
Оснащение
- Фильтр: Карманный фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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