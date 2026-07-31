Аспирационная установка Kärcher ID 90/30 Afc Z22 может без проблем эксплуатироваться даже на взрывоопасных производственных участках. От аналогичной модели ID 90/30 Afc она отличается наличием дополнительных датчика направления вращения и оптического сигнализатора, а также системой управления и, как следствие, допуском к эксплуатации в зоне 22. Исключительно экономичная установка с низким уровнем шума (64 дБ(А)) пригодна для работы в многосменном режиме и обеспечивает непрерывный сбор взвешенной или осевшей пыли при работе станков или производственных линий. Высокоэффективная радиальная турбина класса IE 3 обеспечивает стабильное высокое значение объемного потока воздуха на уровне 900 м³/ч, что в сочетании с большой площадью основного фильтра класса M (3,2 м²) гарантирует продолжительную работу даже при удалении больших объемов пыли. Очистка фильтра производится автоматически при помощи электрического вибромеханизма.