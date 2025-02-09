Пылесос Karcher T-RANGE для профессиональной уборки

Ответственный подход к материалам – чистота в каждой детали:

Новая линейка T-Range от Kärcher является образцом экологичности, сочетая экологически чистые материалы с инновационными технологиями производства. Пылесосы изготовлены на 45% из переработанного пластика (промышленный рециклат) – вторичного сырья, полученного из производственных отходов, таких как бракованные детали, обрезки и остатки. Это позволяет сэкономить до 2 кг первичного пластика на каждое устройство, сокращая количество отходов, попадающих на свалки, сохраняя природные ресурсы и защищая окружающую среду. Использование экологичных материалов снижает энергопотребление в производстве и значительно сокращает потребность в новом сырье.

Внешние стандарты также имеют значение: пылесосы линейки T-Range от Kärcher производятся с соблюдением экологических норм и имеют упаковку, безопасную для окружающей среды. Она на 80 % состоит из переработанного картона без пластикового покрытия. Это означает, что картон можно повторно использовать в процессе переработки бумаги, без ущерба для окружающей среды. Линейка T-Range демонстрирует, как технологические инновации и экологическая ответственность могут гармонично сочетаться на всех этапах – от производства до использования. Устойчивость, инновации и новые подходы – все это воплощено в каждой детали.