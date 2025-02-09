Пылесос Karcher T-RANGE для профессиональной уборки
Экономичная, эргономичная, чрезвычайно тихая: новая линейка пылесосов T-Range от Kärcher для выполнения профессиональных задач
Пылесосы для сухой уборки новой линейки T-Range от Kärcher сочетают эргономичный дизайн с исключительной эффективностью. Они работают практически бесшумно, обеспечивая безупречное качество уборки. Пылесосы изготовлены на 45% из переработанного пластика, а их производство соответствует принципам ресурсосбережения. Благодаря мощному всасыванию, широкому выбору аксессуаров и выгодному соотношению цены и качества, эти пылесосы соответствуют высочайшим требованиям по производительности и экономичности. Они отличаются прочностью и долговечностью, благодаря надежному шасси, износостойкому корпусу, защитным бамперам и большим колесам. Аккумуляторные модели оснащены мощными батареями Kärcher Battery Power+ на 36 В, обеспечивающими длительное время работы. А чрезвычайно низкий уровень шума — всего 52 дБ(А) в сетевых версиях — делает эти пылесосы идеальным решением для мест, где важна тишина, таких как гостиницы и больницы.
Обзор линейки T-Range
T 10/1
- Объем контейнера (л): 10
- Материал контейнера: пластик (на 45% из переработанного материала)
- Макс. номинальная мощность (Вт): 500
- Скорость потока воздуха (л/с): 38
- Разрежение (мбар): 185
- Уровень звукового давления: (дБ[A]): 52
- Парковочное положение: да
- Щелевая насадка: да
- Кабель питания: да
- Длина кабеля питания (м): 12
- Система сматывания кабеля: да
- Вес (кг): 6,6
T 15/1
- Объем контейнера (л): 15
- Материал контейнера: пластик (на 45% из переработанного материала)
- Макс. номинальная мощность (Вт): 500
- Скорость потока воздуха (л/с): 38
- Разрежение (мбар): 185
- Уровень звукового давления: (дБ[A]): 52
- Парковочное положение: да
- Щелевая насадка: да
- Кабель питания: да
- Длина кабеля питания (м): 12
- Система сматывания кабеля: да
- Вес (кг): 6,9
T 10/1 Bp
- Питание от аккумулятора: 36 В
- Объем контейнера (л): 10
- Материал контейнера: пластик (на 45% из переработанного материала)
- Макс. номинальная мощность (Вт): 500
- Скорость потока воздуха (л/с): 40
- Разрежение (мбар): 223
- Уровень звукового давления: (дБ[A]): 59
- Время работы от аккумулятора 7,5 А-ч: максимум 62 минуты
- Режим eco!efficiency: да
- Парковочное положение: да
- Щелевая насадка: да
- Вес (кг): 6,8
T 15/1 Bp
- Питание от аккумулятора: 36 В
- Объем контейнера (л): 15
- Материал контейнера: пластик (на 45% из переработанного материала)
- Макс. номинальная мощность (Вт): 500
- Скорость потока воздуха (л/с): 40
- Разрежение (мбар): 223
- Уровень звукового давления: (дБ[A]): 59
- Время работы от аккумулятора 7,5 А-ч: максимум 62 минуты
- Режим eco!efficiency: да
- Парковочное положение: да
- Щелевая насадка: да
- Вес (кг): 7,1
Преимущества
Использование переработанных материалов
Оптимальный баланс: изготовлены на 45% из переработанных материалов. Энергопотребление значительно уменьшено на этапе производства, а потребность в дорогих природных ресурсах сведена к минимуму. Использование экологически чистых переработанных материалов позволяет сэкономить до 2,0 кг нового пластика на единицу продукции.
Эргономичный дизайн
Эргономичный, изящный дизайн, удобная ручка для переноски и малый вес позволяют носить пылесос близко к телу. Компактная конструкция обеспечивает безопасность, снижает нагрузку на руки и спину и помогает предотвратить возникновение проблем со здоровьем. Благодаря эргономичному изгибу, уборка становится легкой и комфортной.
Снижение энергопотребления
В рамках новой линейки T-Range мы представляем сетевые пылесосы с более низким энергопотреблением (500 Вт вместо 700 Вт). В моделях на аккумуляторном питании время работы значительно увеличивается в режиме eco!efficiency с более низким уровнем шума.
Очень тихий: работа с минимальным уровнем шума
Сетевые модели новой линейки T-Range имеют исключительно низкий уровень шума — всего 52 дБ(А). Он способствует эргономичному рабочему процессу и является идеальным решением для уборки днем, даже в местах с высокими требованиями к тишине.
Бесщёточный электродвигатель
Благодаря электронному управлению этот двигатель имеет ряд преимуществ, в частности, более высокую эффективность и производительность при меньшем энергопотреблении, что существенно продлевает срок службы пылесоса.
Фильтр HEPA-14
HEPA-14 (DIN EN 1822:2019) эффективно очищает воздух, удаляя частицы и вирусы, в частности SARS-CoV-2. Благодаря коэффициенту фильтрации 99,995%, гарантируется максимальный уровень безопасности.
Экологичность
Ответственный подход к материалам – чистота в каждой детали:
Новая линейка T-Range от Kärcher является образцом экологичности, сочетая экологически чистые материалы с инновационными технологиями производства. Пылесосы изготовлены на 45% из переработанного пластика (промышленный рециклат) – вторичного сырья, полученного из производственных отходов, таких как бракованные детали, обрезки и остатки. Это позволяет сэкономить до 2 кг первичного пластика на каждое устройство, сокращая количество отходов, попадающих на свалки, сохраняя природные ресурсы и защищая окружающую среду. Использование экологичных материалов снижает энергопотребление в производстве и значительно сокращает потребность в новом сырье.
Внешние стандарты также имеют значение: пылесосы линейки T-Range от Kärcher производятся с соблюдением экологических норм и имеют упаковку, безопасную для окружающей среды. Она на 80 % состоит из переработанного картона без пластикового покрытия. Это означает, что картон можно повторно использовать в процессе переработки бумаги, без ущерба для окружающей среды. Линейка T-Range демонстрирует, как технологические инновации и экологическая ответственность могут гармонично сочетаться на всех этапах – от производства до использования. Устойчивость, инновации и новые подходы – все это воплощено в каждой детали.
Полный вперед ради окружающей среды: меньше CO₂ – больше мощности:
Новая линейка T-Range от Kärcher отвечает самым высоким требованиям экологичности и инноваций. Она сочетает экологически чистые материалы с энергоэффективными технологиями уборки, что позволяет значительно снижать потребление энергии и сокращать выбросы CO₂ при использовании пылесоса, обеспечивая при этом эффективную и экономную уборку с заботой об окружающей среде. Кроме того, аккумуляторные модели Bp позволяют работать в режиме eco!efficiency, что помогает снизить энергопотребление на 1,46 кВт⋅ч на каждые 1000 м² убранной площади – это эквивалентно энергии, необходимой для приготовления 18 чашек свежезаваренного кофе в час.* Одновременно, выбросы парниковых газов сокращаются до 53%.
Меньшее энергопотребление – это не только снижение воздействия на окружающую среду, но и экономия расходов. Линейка T-Range от Kärcher предлагает экологическое решение для профессиональной уборки, которое активно способствует уменьшению выбросов CO₂ и сохранению ресурсов – для более экологически чистого будущего.
*Режим eco!efficiency по сравнению со стандартным: экономия энергии примерно 0,42 кВт⋅ч в час. Значения могут меняться в зависимости от специфики использования и аккумулятора. Выбросы рассчитаны на основе энергопотребления на 1 м² в процессе эксплуатации (eco! efficiency vs. стандарт).
Особенности и технические характеристики
Инновационная модульная концепция
Единая для всех: новая линейка T-Range впечатляет инновационной модульной концепцией, обеспечивая максимальную универсальность. Она включает две сетевые и две аккумуляторные модели с объемом контейнера 10 или 15 литров – идеально адаптированные к специфическим потребностям профессиональной уборки. Но это еще не все: модульность T-Range выходит за пределы отдельных моделей. Модульная система позволяет быстро менять аксессуары, чтобы всегда иметь под рукой нужное решение.
Ради доброго дела
Экологичность и надежность: новая модульная линейка T-Range поражает четким посылом – это экологичность и инновации. Пылесосы изготовлены на 45% из переработанного пластика. В данной линейке мы делаем акцент на настоящей экологичности, мощном всасывании и долговечности. Использование вторичного сырья позволяет снизить энергозатраты на производство, сохранить ценные природные ресурсы и сэкономить до 2 кг нового пластика на каждой единице продукции. Переработанный пластик получают из производственных отходов, таких как бракованные детали, обрезки и остатки, что помогает уменьшить количество отходов и сохранить природные ресурсы. При этом, качество надежной линейки T-Range остается бескомпромиссным: переработанный пластик имеет те же отличные свойства, что и новый.
Компактный дизайн, максимальный комфорт
Эргономичность и легкость в использовании: новая модульная линейка T-Range впечатляет своим изящным и эргономичным дизайном, обеспечивающим множество преимуществ. Благодаря особенно компактной конструкции, пылесосы легко хранить даже в небольших помещениях. Эргономичная форма также упрощает транспортировку – пылесосы удобно носить близко к телу, что уменьшает физическую нагрузку и усталость. Продуманный дизайн обеспечивает быстрый и удобный доступ к аксессуарам и всем функциям. С T-Range у вас всегда под рукой все необходимое для эффективной уборки.
Чрезвычайно тихая уборка
Прислушайтесь внимательно: новая модульная линейка T-Range поражает своими сверхтихими сетевыми моделями с уровнем шума всего 52 дБ(А), что делает их значительно тише всех предыдущих пылесосов. Это стало возможным, благодаря эффективному двигателю, специальной шумоизоляции и улучшенной системе крепления. Благодаря этой технологии, уборку можно выполнять даже днем в местах, где важен низкий уровень шума, не мешая работе. Линейка T-Range идеально подходит для использования в офисах, государственных учреждениях, школах, домах престарелых, отелях, на круизных лайнерах и везде, где важен низкий уровень шума.
Много аксессуаров – минимум места для хранения
Всё под рукой: инновационный дизайн новой линейки пылесосов T-Range позволяет удобно хранить аксессуары, такие как щелевая насадка или насадка для мебели, непосредственно на корпусе аппарата (в зависимости от модели). Благодаря этому, аксессуары не теряются во время транспортировки, поскольку они интегрированы в конструкцию и всегда доступны. Складная ручка не только оптимизирует хранение, но и значительно облегчает транспортировку. Благодаря компактному и эргономичному дизайну пылесос можно легко переносить без лишних усилий. Интегрированные аксессуары и складная ручка делают линейку T-Range новым стандартом в удобстве использования и доступности уборочной техники.
Гигиеническая защита с фильтром HEPA-14
Надежная защита: в зависимости от модели, новая линейка T-Range уже оснащена мощным фильтром HEPA-14 или может быть доукомплектована им при необходимости. Эта технология фильтрации уже десятилетиями используется в медицинских и научных учреждениях. Фильтры HEPA-14 эффективно уменьшают распространение в воздухе частиц и микроорганизмов, таких как вирусы и бактерии. Они сертифицированы в соответствии со стандартами DIN EN 1822:2019 и DIN EN 60335-2-69 и надежно задерживают мельчайшие частицы, включая вирусы COVID-19. Благодаря этому, линейка T-Range вносит ценный вклад в сохранение чистого воздуха и защиту здоровья, создавая безопасную и гигиеническую рабочую среду для персонала и клиентов.
Удобное сматывание кабеля
Эффективность сматывания: сетевые модели новой линейки T-Range оснащены удобным механизмом сматывания кабеля для большего удобства и эффективности. 12-метровый кабель можно смотать за считанные секунды, что позволяет продолжать работу без задержек и потери времени. Съемный сетевой кабель можно быстро и легко заменить, минимизируя простои и обеспечивая непрерывный процесс уборки. Удобный механический разматыватель для кабеля питания экономит время, повышает производительность и легко адаптируется к любой задаче по уборке.
Режим eco!efficiency
Более длительная автономная работа, минимальный уровень шума: режим eco!efficiency в новой линейке T-Range обеспечивает особенно энергосберегающую и тихую работу аккумуляторных моделей. Эта технология была специально разработана для максимизации производительности при минимальном потреблении энергии, что обеспечивает более длительное время работы от аккумулятора. С аккумулятором Battery Power+ 36/75 возможно время уборки до 68 минут на одном заряде – идеально подходит для длительного непрерывного использования. Кроме того, режим eco!efficiency снижает уровень шума, что позволяет использовать технику даже днем без лишних звуков, которые могут мешать окружающим.
Аккумуляторная технология 36 В
Высокая производительность: аккумуляторные модели новой линейки T-Range используют нашу мощную 36-вольтовую аккумуляторную платформу, которая обеспечивает максимальную эффективность и длительное время работы. Для оптимальной производительности мы рекомендуем использовать аккумуляторные батареи Battery Power+.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Время работы от аккумулятора (мин.):
50 (экo) / 22 (обычный режим)
68 (экo) / 31 (обычный режим)