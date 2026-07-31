T 15/1 Bp
Аккумуляторный пылесос для сухой уборки T 15/1 Bp на 45% состоит из переработанных материалов¹⁾ и отличается превосходной силой всасывания, а также эргономичным, удобным для пользователя дизайном.
Акумуляторный пылесос T 15/1 Bp отличается экологичностью, долговечностью и выгодным соотношением цены и качества. Благодаря аккумуляторам с платформы Kärcher Battery Power+ (36 В) он обеспечивает мощную силу всасывания, а его конструкция изготовлена на 45% из переработанных материалов¹⁾, что способствует сохранению природных ресурсов и снижению энергопотребления. Низкий уровень шума (57 дБ[A]) позволяет использовать аппарат в любое время, даже в местах, чувствительных к шуму. Компактный и устойчивый к опрокидыванию, T 15/1 Bp имеет контейнер объемом 15 литров, а складная ручка обеспечивает удобную транспортировку аппарата. Благодаря прочным шасси, корпусу, бамперу и большим колесам пылесос демонстрирует высокую надежность в использовании. Щелевую насадку, входящую в комплект, можно удобно хранить во встроенном отсеке для аксессуаров. Как дополнительная опция доступен фильтр HEPA 14 с высоким уровнем эффективности. Обратите внимание, что аккумулятор и совместимое быстрозарядное устройство для этой модели необходимо заказывать отдельно.
Особенности и преимущества
Экологичный и прочный: на 45% из переработанного материала.Производство: сокращение использования сырья и энергии. Снижение общего количества выбросов CO₂ за счет производства из вторичного сырья.
Режим eco!efficiencyЭкологичность благодаря сниженному потреблению энергии. Сокращает уровень шума и звуковую нагрузку. Увеличение продолжительности работы от 1 заряда.
Эргономичный, компактный и удобный дизайнДизайн позволяет удобно носить пылесос рядом с собой. Эргономичное колено и ручка для переноски. Экономия пространства и разумное решение: быстрое и удобное хранение.
Низкий уровень шума, всего 57 дБ(А)
- Идеально подходит для работы в местах с нормированным уровнем шума.
- Сниженный уровень шумовой нагрузки даже ночью.
- Снижает риски для здоровья, такие как стресс и повреждение слуха.
Небольшой вес
- Возможна удобная транспортировка одной рукой.
- Легко переносится по лестницам и ступенькам.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
- Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
- Быстрая и простая замена мощного аккумулятора.
Удобная для пользователя концепция управления
- Две большие кнопки: переключатель ON/OFF и режим eco!efficiency.
- Быстрое и удобное управление рукой или ногой.
- Практичное парковочное положение для аккуратного хранения.
Высокоэффективный фильтр HEPA 14 можно заказать как опцию.
- Соответствует самым высоким стандартам безопасности в местах с высокими гигиеническими требованиями.
- Высокая степень фильтрации и очистки: 99,995 %.
Стационарный основной фильтр
- Долговечный, прочный и экологичный.
- Изготовлен из армированного флиса.
- Возможность ручной стирки при температуре 30°C и многократного применения.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Щелевая насадка удобно хранится в верхней части корпуса.
- Компактное хранение аксессуаров, которые всегда доступны для использования.
- Безопасная и удобная транспортировка аппарата и аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Объем мусоросборника (л)
|15
|Материал контейнера для мусора
|Пластик с содержанием вторичного сырья
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|57
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|500
|Разрежение (мбар/кПа)
|223 / 22
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 150 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 66 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 31 (7,5 Ач) Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (6,0 Aч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|58 / 81
|Зарядный ток (A)
|6
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|7,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,58
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 255 x 405
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Комбинированная насадка для пола.
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Режим eco!efficiency
- Складная эргономичная ручка для переноски.
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Видео
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Твердые полы
- Ковровое покрытие
Принадлежности
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