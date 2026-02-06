Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec H Z22, сертифицированный независимым испытательным институтом IBExU на соответствие обязательной на всей территории ЕС директиве ATEX 2014/34, пригоден для сбора горючей и прочей опасной пыли класса H на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Ресурс его мощного бесщеточного двигателя c электронным коммутатором составляет 5000 ч. Взрывозащищенный пылесос влажной и сухой уборки полностью заземлен и оснащается электропроводными принадлежностями, что исключает разряды статического электричества. 75-литровый мусоросборник из нержавеющей стали и прочное шасси с регулируемой ручкой для перемещения позволяют собирать большие объемы пыли, крупного мусора или жидкостей и удобно удалять их из опасной зоны. Комплект безопасного фильтра обеспечивает безопасную утилизацию собираемого мусора. В комплект поставки аппарата NT 75/1 Me Ec H Z22 входит плоский складчатый фильтр Safety класса H, гарантирующий задержание 99,995% пыли и снабженный специальным покрытием PTFE , которое обеспечивает очень долгий срок службы фильтра.