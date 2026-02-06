Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/1 Me Ec H Z22
Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec H Z22, сертифицированный, в соответствии с директивой ЕС 2014/34 (ATEX), предназначен для эксплуатации на взрывоопасных участках в зоне 22.
Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec H Z22, сертифицированный независимым испытательным институтом IBExU на соответствие обязательной на всей территории ЕС директиве ATEX 2014/34, пригоден для сбора горючей и прочей опасной пыли класса H на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Ресурс его мощного бесщеточного двигателя c электронным коммутатором составляет 5000 ч. Взрывозащищенный пылесос влажной и сухой уборки полностью заземлен и оснащается электропроводными принадлежностями, что исключает разряды статического электричества. 75-литровый мусоросборник из нержавеющей стали и прочное шасси с регулируемой ручкой для перемещения позволяют собирать большие объемы пыли, крупного мусора или жидкостей и удобно удалять их из опасной зоны. Комплект безопасного фильтра обеспечивает безопасную утилизацию собираемого мусора. В комплект поставки аппарата NT 75/1 Me Ec H Z22 входит плоский складчатый фильтр Safety класса H, гарантирующий задержание 99,995% пыли и снабженный специальным покрытием PTFE , которое обеспечивает очень долгий срок службы фильтра.
Особенности и преимущества
Сертифицирован на пригодность для эксплуатации во взрывоопасной зоне 22, согласно директиве ЕС 2014/34 (по результатам испытаний IBExU)Максимальная безопасность эксплуатации на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы Пригоден для сбора опасных типов пыли класса H (высокой степени опасности)
Бесщеточный ЕС-двигательВысокая износостойкость и долгий срок службы (5000 ч)
Антистатическая системаАнтистатическая система с электропроводными аксессуарами
Плоский складчатый фильтр Safety
- Гарантированная эффективность пылезадержания 99,995%
- Особая стойкость и долговечность благодаря PTFE- покрытию
- Допуск для сбора вредной для здоровья пыли класса H
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|61
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Объем мусоросборника (л)
|75
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1000
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Материал кабеля
|Резина
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|25,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|31,859
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|695 x 540 x 1012
Комплектация
- Защитный фильтр-мешок.: 1 шт.
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Колено: электропроводный
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Плоский складчатый фильтр: Стекловолокно
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Антистатическая система
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
- Класс пыли: H
- Материал контейнера для мусора: з нержавеющей стали
Видео
Области применения
- Безопасный пылесос для эксплуатации на взрывоопасных участках в зоне 22
- Пылесос класса H для безопасного удаления пыли, вредной для здоровья и/или канцерогенной.
Принадлежности
Запчасти для NT 75/1 Me Ec H Z22
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.