Средство для очистки поверхностей CA 30 C, 1л

Концентрированное универсальное средство для чистки поверхностей в помещениях. Быстро высыхает и не оставляет разводов.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 12
pH 11
Вес (кг) 1
Вес (с упаковкой) (кг) 1,119
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 366 x 232 x 298
Свойства
  • Универсальное концентрированное средство для очистки поверхности
  • Эффективно удаляет остатки пищи, жировые загрязнения, остатки никотина, пятна кофе
  • Мощное очищающее действие на всех водо- и спиртоустойчивых жестких поверхностях
  • Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях
  • Может применяться и для уборки полов
  • Придает приятный цитрусовый аромат
  • Имеет европейскую экологическую маркировку (EU Ecolabel)
Средство для очистки поверхностей CA 30 C, 1л
Средство для очистки поверхностей CA 30 C, 1л
Средство для очистки поверхностей CA 30 C, 1л
Средство для очистки поверхностей CA 30 C, 1л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Очистка полов и поверхностей
Принадлежности