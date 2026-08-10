Средство для очистки стекол CA 40 R, готовый к применению, 0.5л

Готовый к использованию очиститель для стекол, быстро высыхает и не оставляет разводов - также подходит для пластиковых поверхностей. Без пульверизатора. Номер для заказа пульверизатора: 6.295-722.0 - красный (пенообразующий); 6.295-723.0 - синий (струйчатый).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 0,5
Единица упаковки (шт.) 12
pH 7
Вес (кг) 0,495
Вес (с упаковкой) (кг) 0,573
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 65 x 65 x 223
Свойства
  • Готовое к применению средство для очистки стекол
  • Удаляет отпечатки пальцев, пыль, атмосферные загрязнения, жировые загрязнения
  • Превосходно очищает стеклянные и полимерные поверхности
  • Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях
  • Легкие, эргономичные бутылки 500 мл с пульверизатром (заказывается отдельно)
  • Многоразовые профессиональные пульверизаторы
  • Придает приятный цитрусовый аромат
  • Имеет европейскую экологическую маркировку (EU Ecolabel)
Средство для очистки стекол CA 40 R, готовый к применению, 0.5л
Средство для очистки стекол CA 40 R, готовый к применению, 0.5л
Средство для очистки стекол CA 40 R, готовый к применению, 0.5л
Средство для очистки стекол CA 40 R, готовый к применению, 0.5л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Очистка стекол
Принадлежности