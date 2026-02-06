Быстросохнущее чистящее средство CarpetPro RM 767 OA, 10л
Жидкое быстросохнущее средство для моющих пылесосов CarpetPro Reiniger, быстросохнущее средство RM 767 OA для чистки текстильных покрытий и мягкой мебели устраняет неприятные запахи и улучшает гигиенические показатели.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|6,4
|Вес (кг)
|10,23
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,893
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Области применения
- Предпродажная подготовка автомобиля
- Текстильные поверхности