Чистящее средство в таблетках CarpetPro iCapsol RM 760, 16табл.

Чистящее средство CarpetPro iCapsol RM 760 в таблетках: Средство для моющих пылесосов в таблетках, с технологией инкапсуляции. В водорастворимой пленке, поддерживающей чистящий эффект. Не требует смывания.

Благодаря инновационной технологии инкапсуляции чистящее средство в таблетках CarpetPro iCapsol RM 760 гарантирует превосходные результаты чистки и очень быстрое высыхание текстильных поверхностей. Саморастворяющиеся таблетки в индивидуальной упаковке из водорастворимой пленки, поддерживающей эффект чистки, обеспечивают простоту дозирования и безопасность применения. Мощное средство для общей чистки по методу экстракции, подходящее для применения в моющих пылесосах серии Puzzi или аппаратах для чистки ковров, надежно устраняет даже сильные масляно-жировые и минеральные загрязнения. При этом заключительной промывки текстильного напольного покрытия не требуется: благодаря инновационной технологии iCapsol, экономящей время и затраты, грязь обволакивается чистящим средством и после его кристаллизации может быть легко удалена из ворса щеточным пылесосом. Не содержащий фосфатов продукт CarpetPro iCapsol RM 760 в форме таблеток имеет сертификат Woolsafe, подтверждающий его пригодность для чистки напольных покрытий на основе как синтетических, так и натуральных волокон.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (табл.) 16
Единица упаковки (шт.) 20
pH 8,9
Вес (с упаковкой) (кг) 0,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 72 x 61 x 141
Области применения
  • Предпродажная подготовка автомобиля
  • Текстильные поверхности
