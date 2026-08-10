Используемое после общей чистки импрегнирующее средство CarpetPro RM 762 эффективно препятствует повторному загрязнению, что обеспечивает продление интервалов между генеральными уборками и значительную экономию средств. Специальный продукт для импрегнирования синтетических и натуральных волокон с сертификатом Woolsafe не склеивает их, а создает защитный слой, повышающий устойчивость к внешним воздействиям. Сухие загрязнения не пристают к импрегнированным поверхностям и могут легко удаляться пылесосом, а по отношению к влажным загрязнениям волокна проявляют водоотталкивающий эффект, что также облегчает их удаление. Импрегнирующее средство CarpetPro RM 762 подходит для применения в моющих пылесосах серии Puzzi, а также для нанесения разбрызгивателями. Оно не содержит фосфатов и, как следствие, не способствует размножению водорослей в водоемах.