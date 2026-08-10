Импрегнирующее средство CarpetPro RM 762, 5л

Пропитывающее средство CarpetPro RM 762 для ковровых и текстильных покрытий. Эффективная защита от сухой и влажной грязи в течение длительного времени. Запечатывает волокна, делая их более стойкими к внешним воздействиям.

Используемое после общей чистки импрегнирующее средство CarpetPro RM 762 эффективно препятствует повторному загрязнению, что обеспечивает продление интервалов между генеральными уборками и значительную экономию средств. Специальный продукт для импрегнирования синтетических и натуральных волокон с сертификатом Woolsafe не склеивает их, а создает защитный слой, повышающий устойчивость к внешним воздействиям. Сухие загрязнения не пристают к импрегнированным поверхностям и могут легко удаляться пылесосом, а по отношению к влажным загрязнениям волокна проявляют водоотталкивающий эффект, что также облегчает их удаление. Импрегнирующее средство CarpetPro RM 762 подходит для применения в моющих пылесосах серии Puzzi, а также для нанесения разбрызгивателями. Оно не содержит фосфатов и, как следствие, не способствует размножению водорослей в водоемах.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 2
pH 5
Вес (кг) 5,025
Вес (с упаковкой) (кг) 5,435
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Свойства
  • Высокоэффективное средство для защиты любых текстильных покрытий
  • Предотвращает слипание волокон
  • Предотвращает сцепление частиц сухой грязи с материалами ворса и основы и позволяет легко удалять их пылесосом
  • Грязная вода стекает с волокон
  • Предотвращает повторное загрязнение
  • Интервалы влажной уборки можно сократить
  • Экономичен в использовании
  • Не содержит фосфатов
Импрегнирующее средство CarpetPro RM 762, 5л
Импрегнирующее средство CarpetPro RM 762, 5л

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Области применения
  • Предпродажная подготовка автомобиля
  • Текстильные поверхности
Принадлежности