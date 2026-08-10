Импрегнирующее средство CarpetPro RM 762, 5л
Пропитывающее средство CarpetPro RM 762 для ковровых и текстильных покрытий. Эффективная защита от сухой и влажной грязи в течение длительного времени. Запечатывает волокна, делая их более стойкими к внешним воздействиям.
Используемое после общей чистки импрегнирующее средство CarpetPro RM 762 эффективно препятствует повторному загрязнению, что обеспечивает продление интервалов между генеральными уборками и значительную экономию средств. Специальный продукт для импрегнирования синтетических и натуральных волокон с сертификатом Woolsafe не склеивает их, а создает защитный слой, повышающий устойчивость к внешним воздействиям. Сухие загрязнения не пристают к импрегнированным поверхностям и могут легко удаляться пылесосом, а по отношению к влажным загрязнениям волокна проявляют водоотталкивающий эффект, что также облегчает их удаление. Импрегнирующее средство CarpetPro RM 762 подходит для применения в моющих пылесосах серии Puzzi, а также для нанесения разбрызгивателями. Оно не содержит фосфатов и, как следствие, не способствует размножению водорослей в водоемах.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|2
|pH
|5
|Вес (кг)
|5,025
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,435
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Свойства
- Высокоэффективное средство для защиты любых текстильных покрытий
- Предотвращает слипание волокон
- Предотвращает сцепление частиц сухой грязи с материалами ворса и основы и позволяет легко удалять их пылесосом
- Грязная вода стекает с волокон
- Предотвращает повторное загрязнение
- Интервалы влажной уборки можно сократить
- Экономичен в использовании
- Не содержит фосфатов
Видео
Области применения
- Предпродажная подготовка автомобиля
- Текстильные поверхности