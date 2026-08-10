Легко и тщательно удаляет любые масляные, жировые и минеральные загрязнения при промежуточной чистке текстильных напольных покрытий из натуральных или синтетических волокон: жидкое средство для чистки ковров iCapsol RM 768, имеющее сертификат Woolsafe. Идеальный продукт для клининговых компаний, придающих большое значение оперативности и качеству очистки текстильных напольных покрытий, а также скорости их высыхания: средство для промежуточной чистки по одностадийному методу, подходящее для применения в аппаратах для чистки ковров, оснащаемых щетками или падами. Инновационная технология iCapsol обеспечивает инкапсуляцию загрязнений, их кристаллизацию в процессе сушки и последующее легкое удаление пылесосом. При этом входящий в формулу продукта поглотитель запахов эффективно устраняет неприятные запахи табачного дыма, пота или мочи. Другими преимуществами чистящего средства iCapsol RM 768 являются готовность к применению, отсутствие фосфатов, замедление повторного загрязнения и придание приятного свежего запаха.