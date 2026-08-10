Очиститель iCapsol RM 768, 10л

Средство iCapsol RM 768, предназначенное для промежуточной чистки текстильных поверхностей, формирует сухую пену, которая реализует технологию инкапсуляции грязи: загрязнения связываются чистящим средством и удаляются при последующей поддерживающей уборке.

Легко и тщательно удаляет любые масляные, жировые и минеральные загрязнения при промежуточной чистке текстильных напольных покрытий из натуральных или синтетических волокон: жидкое средство для чистки ковров iCapsol RM 768, имеющее сертификат Woolsafe. Идеальный продукт для клининговых компаний, придающих большое значение оперативности и качеству очистки текстильных напольных покрытий, а также скорости их высыхания: средство для промежуточной чистки по одностадийному методу, подходящее для применения в аппаратах для чистки ковров, оснащаемых щетками или падами. Инновационная технология iCapsol обеспечивает инкапсуляцию загрязнений, их кристаллизацию в процессе сушки и последующее легкое удаление пылесосом. При этом входящий в формулу продукта поглотитель запахов эффективно устраняет неприятные запахи табачного дыма, пота или мочи. Другими преимуществами чистящего средства iCapsol RM 768 являются готовность к применению, отсутствие фосфатов, замедление повторного загрязнения и придание приятного свежего запаха.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 6
Вес (кг) 10,37
Вес (с упаковкой) (кг) 10,85
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 190 x 307
Свойства
  • С компонентом для устранения запахов. Эффективно удаляет неприятные запахи, такие как пот, моча, никотин и т. д.
  • Очень быстро высыхает (от 20 минут)
  • Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что уменьшает время на высыхание
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Особенно хорошо подходит для ковромоечных машин
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Не содержит отбеливателей
  • Улучшает гигиенические показатели
  • Придает приятный свежий запах
Очиститель iCapsol RM 768, 10л
Очиститель iCapsol RM 768, 10л
Очиститель iCapsol RM 768, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
Области применения
  • Текстильные поверхности