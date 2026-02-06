Средство для очиски ковров iCapsol RM 768, 10л
Интенсивное пенное средство для промежуточной чистки ковров. Отделяет и эффективно связывает грязь(технология инкапсуляции). Грязь легко собирается пылесосом и можно пользоваться ковром практически сразу после уборки. Очень бережная очистка.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|6,1
|Вес (кг)
|10,44
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,353
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Области применения
- Текстильные поверхности