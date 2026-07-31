Средство для промывки CarpetPro RM 763, 1л
Высокоэффективное средство CarpetPro RM 763 для промывки текстильных покрытий с волокнами всех типов, удаляющее остатки грязи и поверхностно-активных веществ, сокращает затраты времени и труда на заключительную промывку и освежает краски.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|12
|pH
|3,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 270
Свойства
- Сокращает вдвое затраты на промывку
- Сокращенное время высыхания
- Поверхности снова сухие через короткое время
- Цвета и волокна ткани освежаются
- Чувствительные к щелочи волокна нейтрализуются
- Придает приятный свежий запах
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
- Текстильные поверхности