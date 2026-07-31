Средство для промывки CarpetPro RM 763, 1л

Высокоэффективное средство CarpetPro RM 763 для промывки текстильных покрытий с волокнами всех типов, удаляющее остатки грязи и поверхностно-активных веществ, сокращает затраты времени и труда на заключительную промывку и освежает краски.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 12
pH 3,8
Вес (с упаковкой) (кг) 1,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 75 x 75 x 270
Свойства
  • Сокращает вдвое затраты на промывку
  • Сокращенное время высыхания
  • Поверхности снова сухие через короткое время
  • Цвета и волокна ткани освежаются
  • Чувствительные к щелочи волокна нейтрализуются
  • Придает приятный свежий запах
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
Средство для промывки CarpetPro RM 763, 1л
Средство для промывки CarpetPro RM 763, 1л
Средство для промывки CarpetPro RM 763, 1л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Текстильные поверхности
Принадлежности